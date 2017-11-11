Дану Борисову в мини высмеяли за морщинистые коленки

Телеведущая Дана Борисова поделилась в Instagram фотографией нового платья. Однако крошечное мини с огромным декольте пришлось не по вкусу ее поклонникам.

Борисова ищет наряд на Новый год, который она будет встречать вместе со своей дочерью Полиной. "Вчера разговаривала с доченькой. Моей заиньке понравилось, она сказала: "Мамочка, покупай", – пояснила в комментарии к фото Дана.

Платье модного графитового цвета подчеркивает стройные ноги и красивую грудь телеведущей. Но фанаты сочли, что наряд, мягко говоря, не идет Дане.

Поклонники заявили, 41-летней Борисовой лучше спрятать колени. "Целлюлит на коленках все закрыл", – написал один из фаловеров (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 9 2017 в 9:10 PST

"а что с коленками – то? ржу", "Безвкусное, подщипанное, неэлегантное, выглядещее дешевым платье...может, конечно, фото так искажает в худшую сторону", "Платье дурацкое, смотрится дешево, не бери, ты достойна лучшего", "Фууу", "Даночка, не нужно тебе такое платье", – заявили поклонники Борисовой.