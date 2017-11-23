Использованная порнозвезда возмущена поступком Панина и Костюшкина
В Сети появился клип на песню "Факты" популярного певца Стаса Костюшкина. В ролике снялись скандально известный актер Алексей Панин и порнозвезда Ева Бергер.
По сюжету ролика героиня Бергер готовится к свиданию, надевая черное кружевное белье. Тем временем лирический герой Панина покупает цветы и пиво и направляется к ней домой. К удивлению мужчины, женщина оказывается любительницей БДСМ и буквально с порога тащит незадачливого кавалера в спальню, где натягивает на него кружевные трусики, чулки и бьет плеткой. В итоге напуганный герой Панина убегает босиком.
Не обошлось без скандала. Вскоре после выхода клипа Ева Бергер обвинила Стаса Костюшкина (который, к слову, в кадре не появился ни разу) и Алексея Панина в том, что они не упомянули ее в титрах в конце ролика. "Не хочу разводить грязь в вашем стиле, просто досвидос", – коротко написала возмущенная Ева Бергер на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
В комментариях порноактриса рассказала, что пыталась связаться с Алексеем Паниным и Стасом Костюшкиным, чтобы решить это недоразумение, но, по ее словам, они ее проигнорировали. Многие отметили, что вообще не увидели титров. А некоторые подписчики высказали предположение, что Ева Бергер просто пиарит клип.
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