Использованная порнозвезда возмущена поступком Панина и Костюшкина

Порноактриса Ева Бергер и актер Алексей Панин снялись в новом клипе певца Стаса Костюшкина на песню "Факты". Однако после выхода ролика Ева заявила, что артисты поступили с ней некрасиво – не указали ее имя в титрах.

В Сети появился клип на песню "Факты" популярного певца Стаса Костюшкина. В ролике снялись скандально известный актер Алексей Панин и порнозвезда Ева Бергер.

По сюжету ролика героиня Бергер готовится к свиданию, надевая черное кружевное белье. Тем временем лирический герой Панина покупает цветы и пиво и направляется к ней домой. К удивлению мужчины, женщина оказывается любительницей БДСМ и буквально с порога тащит незадачливого кавалера в спальню, где натягивает на него кружевные трусики, чулки и бьет плеткой. В итоге напуганный герой Панина убегает босиком.

Не обошлось без скандала. Вскоре после выхода клипа Ева Бергер обвинила Стаса Костюшкина (который, к слову, в кадре не появился ни разу) и Алексея Панина в том, что они не упомянули ее в титрах в конце ролика. "Не хочу разводить грязь в вашем стиле, просто досвидос", – коротко написала возмущенная Ева Бергер на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

В комментариях порноактриса рассказала, что пыталась связаться с Алексеем Паниным и Стасом Костюшкиным, чтобы решить это недоразумение, но, по ее словам, они ее проигнорировали. Многие отметили, что вообще не увидели титров. А некоторые подписчики высказали предположение, что Ева Бергер просто пиарит клип.