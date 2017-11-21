Панин: Билан не вышел, я вместо него давал автографы

Алексей Панин рассказал подробности скандала, который разразился после выступления Димы Билана. Актер сообщил, что певец так и не вышел к фанатам, и Алексей сам фотографировался и давал автографы зрителям.

По словам Алексея Панина, весь сыр-бор начался с того, что он хотел выполнить просьбу своей дочери Нюси сфотографироваться с Димой Биланом. "Люди стали фотографироваться со мной, а Нюся спросила, можно ли с Димой сфоткаться. Я, естественно, без задней мысли взял ребенка и пошел на сцену. Вдруг путь мне преграждают организаторы, прокатчики и начинают хамить. Я сорвался на них, потому что актеров всегда пропускают. На мой спектакль приезжают актеры, которых я не знаю лично. Это принято – после спектакля говорить друг другу хорошие слова", – пояснил Панин.

Актер прокомментировал информацию о том, что Билан не вышел к публике из-за сильной усталости. "У Димы такая профессия – уставать. У актера вообще такая профессия – уставать. Я понимаю, что он, может, не может принять большую компанию людей, но чтобы это относилось к актерам – никогда такого не было. Я всегда после спектакля подхожу к актерам. Наоборот, если ты знаешь, что в зале актер, и он к тебе не заходит, думаешь: блин, может, не понравилось. Это признак хорошего тона", – высказался актер.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Ноя 19 2017 в 9:53 PST

Панин высказал предположение, что его не пустили к Билану обиженные на него прокатчики. "Они имеют на меня какой-то зуб, обижены, но я этого не помню. Могу лишь предположить, что, раз они на меня обижены, значит, когда-то я высказал им недовольство по поводу работы, приема артистов, я мог только это высказать. То есть они, видимо, не выполнили какие-то условия по отношению ко всему коллективу, с которым я ехал. Я думаю, что из-за этого. Я послал их всех подальше и высказал все, что думаю ", – рассудил артист.

В итоге, по словам Алексея, Дима так и не вышел к фанатам, и он сам фотографировался с ними и дал автографы. "Взял Нюсю и уехал. А Билан не вышел ни к кому, поэтому я и не понял, кто пел. Я вместо него фотографировался и давал автографы", – цитирует Панина Life.ru.