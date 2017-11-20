Шурыгина врезала охамевшему Блюменкранцу из "Дома-2"

Диана Шурыгина в прямом эфире в своем микроблоге обрушилась с гневной речью на участников телешоу. В частности, досталось от скандальной звезды телеэфиров Валерию Блюменкранцу.

После выпуска "Дома-2" с Дианой Шурыгиной у нее остались негативные впечатления об участниках скандального шоу. Она в довольно жестких выражениях высказалась в их адрес в Instagram.

Причиной возмущения стала критика Валерия Блюменкранца. Во время разбора поведения Саши Шевы на шоу в качестве эксперта решили пригласить Диану Шурыгину. Такой выбор возмутил организаторов. Блюменкранц заявил, что советы в данном вопросе должна давать опытная женщина, а не юная девушка.

Шурыгина пыталась возразить Валерию, но он не давал ей вставить слова. Ее настолько возмутило поведение по отношению к ней, что она, не стесняясь в выражениях врезала в ответ участникам телешоу.

Девушек из "Дома-2" она назвала "синдромщицами ПМС", а парни ей показались вечно неудовлетворенными. А самого Блюменкранца она окрестила неудачником и "огрызанным кабачком". По ее словам, парень не смог найти девушку в реальной жизни и отправился на проект.



Пользователи Сети встали на сторону Валерия. Многие отметили, что он смог поставить ее на место и был прав. Фолловеры посоветовали Диане поработать над дикцией и умением формулировать мысли, а затем уже идти на ток-шоу.