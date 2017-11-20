Шурыгина врезала охамевшему Блюменкранцу из "Дома-2"
После выпуска "Дома-2" с Дианой Шурыгиной у нее остались негативные впечатления об участниках скандального шоу. Она в довольно жестких выражениях высказалась в их адрес в Instagram.
Причиной возмущения стала критика Валерия Блюменкранца. Во время разбора поведения Саши Шевы на шоу в качестве эксперта решили пригласить Диану Шурыгину. Такой выбор возмутил организаторов. Блюменкранц заявил, что советы в данном вопросе должна давать опытная женщина, а не юная девушка.
Шурыгина пыталась возразить Валерию, но он не давал ей вставить слова. Ее настолько возмутило поведение по отношению к ней, что она, не стесняясь в выражениях врезала в ответ участникам телешоу.
Девушек из "Дома-2" она
назвала "синдромщицами ПМС", а парни ей показались вечно неудовлетворенными. А
самого Блюменкранца она окрестила неудачником и "огрызанным кабачком".
По ее словам, парень не смог найти девушку в реальной жизни и отправился на
проект.
Пользователи Сети встали на сторону Валерия. Многие отметили, что он смог поставить ее на место и был прав. Фолловеры посоветовали Диане поработать над дикцией и умением формулировать мысли, а затем уже идти на ток-шоу.
Певицу все труднее узнать
Балерина возмущена произошедшим
Поклонники певца в восторге от его пикантного снимка
Певица раскритиковала "антикриминальный" закон