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Сидящий в тюрьме блудливый поп грозит "завалить" любовницу из "Дома-2"

Вальтер Соломенцев. Фото: instagram.com/wsolment
"Либо мне надо сдохнуть, либо придется умереть тебе", – заявил Соломенцев. И, кажется, он не шутит.
прочитано 1405 раз

Пара прославившегося постоянным блудом попа Вальтера Соломенцева и его любовницы Олеси Лисовской продолжает привлекать к себе внимание. Даже после ухода из "Дома-2" их жизнь бурлит, а оба они периодически выступают со скандальными заявлениями. 

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Очередное похотливый священник сделал из тюремной камеры. Дело в том, что сегодня Вальтер участвует в шоу "Эксперимент-12". Его участников разделили на охранников и заключенных в специальной тюрьме – там они проходят различные психологические испытания и проживут до конца года. Соломенцеву досталась роль преступника, и его заперли за решеткой. Именно оттуда он записал послание для любовницы.

"Олесь, мне так нравится твоя манера общения, я так соскучился. По помаде на твоих прекрасных устах, по детским выражениям. Черт, как же я тебя люблю, как я по тебе скучаю! Очень сильно скучаю. Очень мучительно, мучительно! Чудовищно сильно скучаю, Леся. Чудовищно! Но ты должна твердо решить, любишь ли ты меня. Без твоих постоянных метаний. Раз и навсегда нужно решить, а иначе я тебя "завалю", честно тебе говорю. Либо мне надо сдохнуть, либо придется умереть тебе", – заявил Соломенцев.

Напомним, что до прихода на "Дом-2" Вальтер под именем отца Василия работал священником при храме Покрова Пресвятой Богородицы. Паства к красавцу-попу шла толпой. "От него всегда исходило такое тепло, настоящая любовь! А как прекрасно он читал молитвы..." – вспоминают прихожане. Вряд ли они догадывались, какой батюшка развратник. "Ангел мой, сейчас искуплю и прибегу, но только с трахом", – показала адресованное любовнице попа сообщение его жена.

Автор: Иван Губкин23 ноября 2017, 16:09
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