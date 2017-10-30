Похотливого попа из "Дома-2" упекли в психушку

Прелюбодей умолял его зарезать. И придумал изнасилование любовницы.

Вальтера Соломенцева – попа из реалити-шоу "Дом-2", известного страстью к разврату и безудержной похотью, – экстренно госпитализировали. Он находится в Психиатрической клинической больнице №4 им. П.Б. Ганнушкина.

"Вальтер начал вести себя неадекватно по отношению ко мне: закидывал сообщениями, звонками и просьбами быть со мной. Я сказала, что между нами все кончено, – рассказала любовница попа Олеся Лисовская. – Он попросил об одной встрече, и мы увиделись позавчера. Вальтер вел себя неадекватно, просил скинуть его с пятого этажа или зарезать. Когда мы разошлись, его избили. Думаю, он сам спровоцировал эту драку, чтобы пострадать, как он любит".

Публикация от Вальтер Соломенцев (@wsolment) Окт 27 2017 в 4:37 PDT

"Позже Соломенцев позвонил в полицию и придумал историю о том, что изнасиловал меня, – продолжает Лисовская. – Вчера утром я ездила в полицию. Полицейские хотели, чтобы я написала заявление, но у нас с Вальтером ничего не было. На встрече мы просто разговаривали. Несмотря на то что я отказалась писать заявление, Вальтер настаивал, чтобы его посадили в тюрьму. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось вызвать психиатров. С Вальтером поговорили и увезли в психиатрическую больницу".

Публикация от Вальтер Соломенцев (@wsolment) Окт 28 2017 в 2:53 PDT

Интересно, что на своей странице в Instagram Вальтер Соломенцев то и дело пишет о смерти. Он практически ежедневно публикует посты, в которых называет себя мертвецом. "Привет, Москва. Я вернулся! Умирать лучше всего на родине", – пишет священник. Причина подобного поведения неизвестна: то ли неразделенная любовь к своему ангелу, то ли неудача в поисках бога в Индии.