Звезда "Дома-2" сделала любовниками шестерых парней

Эксклюзив Особое мнение Интервью Муж Шурыгиной душил ее мучителя У жены Хворостовского сдали нервы после новости о смерти певца

Выбор читателей

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой
Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Самбурская добила Бузову флейтой
партнеры
Четверг 12 октября
Лента новостей
12:59
Жертвы сексуальных домогательств известного продюсера
12:50
В центре Москвы установят памятник Шекспиру
12:49
Британка засудила врача за грубый секс
12:08
Найдено эффективное средство для похудения
12:04
Пресс-секретарь Роскомнадзора отправлен под домашний арест
12:00
Больной раком Маккейн доказал неполноценность Трампа
11:57
Закарпатье уходит от Украины вслед за Крымом
11:47
Переходившую МКАД женщину насмерть сбил байкер
11:45
Какие автомобили предпочитают богатые россияне
11:36
Стриптизерша раскрыла методы обольщения
10:58
В Госдуме введен институт спецпредставителей
10:48
В России ввели новые деньги
10:27
Голая россиянка куражилась в Доминикане и умерла (видео)
10:16
Найдено лекарство от самого опасного вида рака
09:54
Певица Жасмин отметила юбилей без мужа
09:47
На юго-востоке Москвы найдено тело мужчины с пробитой головой
09:37
Известная блогерша занялась сексом в прямом эфире
09:33
В Москве вооруженные налетчики угнали фургон с компьютерами
09:17
Под Москвой автомобиль сбил пешехода с 6-летним ребенком
09:01
Что спасает больного раком Успенского
08:49
Посетитель автосалона угнал Gelandewagen за 11,5 млн рублей
08:32
Наглая провокация США взбесила Россию
08:27
Россиян начнут лечить по-новому
22:02
Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"
22:00
Схватку лося и волка сняли с воздуха (видео)
21:44
Офтальмологи раскрыли простой способ сохранить зрение
21:41
Кортнев устраивает громкие ссоры с молодой женой
21:31
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
21:27
Топ-менеджер устроил дебош при перелете из Москвы в Нью-Йорк
21:09
Никита Белых сделал предложение возлюбленной прямо в суде
21:09
Володин призвал регионы контролировать свои расходы
21:04
Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела
20:45
"Астероид-убийца" оставит землян без яркого зрелища
20:44
Малахов рассказал о пьянстве Чумака
20:22
Шепелев столкнул лбами Меньщикова с женой
20:13
Разъяренная мать избила ребенка на соревнованиях по дзюдо (видео)
20:10
В работе Facebook и Instagram произошел массовый сбой
19:55
Убийца "пьяного" мальчика изменила внешность
19:51
Саакашвили и Тимошенко готовят новый Майдан
19:47
Москвичей напугали жутким ливнем
19:35
На почте в Москве нашли посылки с радиацией
19:34
"Забронзовевший" Эрнст заставил Фадеева вздрогнуть
19:17
В Перми из автобуса выгнали швырявшего деньгами пассажира
19:11
Обнаружена новая уязвимость iPhone
19:07
Украина опозорилась с "колхозным" танком
19:03
В Домодедово пропала продавщица картофеля
19:00
Наряд Пугачевой развалился на куски
18:40
Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
18:32
Порошенко посоветовали не разевать рот на российские земли
18:19
Хворостовский: Никто тебе не поможет
18:04
Москвичка испортила жизнь режиссеру обвинением в педофилии
18:04
Москва отказалась терпеть выкрутасы Эрдогана
17:45
Меньщиков из "Дома-2" о гнусной лжи жены
17:24
Iru Fushi: идеальный способ спрятаться от суеты
17:21
Отец нелестно высказался о Чеховой
17:18
Бердымухамедова оправдали за грубое поведение на встрече с Путиным
16:56
Осин подвергался пыткам
16:54
Госдума взяла на контроль долги регионов
16:53
На Урале вылезшая из унитаза "страшная тварь" напугала семью
16:42
Как воюют в Сирии российские добровольцы
16:41
Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе
16:37
Жилье и инфраструктура: что построят в Москве до 2020 года
16:23
Крутой выглядит изможденным на фоне цветущей жены
16:20
Невесту Кузина из "Дома-2" затравили из-за свадьбы
16:10
Власти США покопались в мозгах стрелка из Лас-Вегаса
16:09
При взрыве в Турции погибли люди
16:02
Помор с детьми три года грабил магазины и отделения почты
15:37
На "Битве экстрасенсов" разразился новый скандал
15:31
В Антарктиде обнаружили таинственную дыру
15:26
Каталонцы сыграли похоронный марш ЕС
14:58
Мигрень разрушает российские семьи
14:53
Пресняков спасается от паранойи
14:47
Порошенко отказался продавать Крым
14:44
Исхудавшая Сысоева высказалась об анорексии
14:42
Найден простой способ улучшить работу мозга
14:42
Беременная Снаткина разрыдалась и убежала в туалет
14:29
Названа причина сбоя на оранжевой ветке московского метро
14:28
Госдума занялась вопросом качества питания детей
14:26
Теряющий власть Трамп начнет ядерную войну
14:15
Что случилось с мужем Дианы Шурыгиной
14:06
В Москве прошла ежегодная премия "Лучшее для жизни"
14:06
В России найден способ предсказать развитие рака
14:05
В России автомобилисты научились обманывать страховщиков
13:54
Сергей Захаров даст единственный концерт в Кремлевском дворце
13:37
Солнцев о смерти жены Меньщикова из "Дома-2"
13:24
Почему раздражают собственные дети
13:23
Эрдоган собрался купить Украину по дешевке
13:11
Путин обнял и поцеловал подаренного ему щенка
13:08
Известная актриса задержана в Москве
12:52
Что чаще всего говорят люди во сне
12:42
У магазина на юге Москвы заживо сожгли мужчину
12:37
Бузовой и Шурыгиной дали шанс блеснуть в новогоднем огоньке
12:25
Пенсионеры устроили драку из-за места в московском автобусе
12:20
Госдума произвела важные кадровые перестановки
12:10
Футболист Сергей Пригода найден мертвым
12:10
Беременная Кейт Миддлтон впервые вышла в свет
12:07
Госдума усилила защиту пешеходов
12:05
Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
11:45
В Москве Bentley протаранил опору моста
11:23
Почему люди доживают до старости
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Богачка Кравец поглумилась над нищетой Семеновой
Отказавшегося от Крыма Ефремова назвали предателем
Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!
Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство
Пугачева утерла нос Киркорову
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" сделала любовниками шестерых парней

Лиза Триандафилиди. Фото: instagram.com/triandafilidi_liza
Участница телестройки оказалась коварной искусительницей. И останавливаться, кажется, не собирается.
прочитано 8426 раз

Девиз реалити-шоу "Дом-2" – "Построй свою любовь". На деле же создать крепкую семью тут почти никому не удавалось. Да и не за этим сюда идут. Порой кажется, что кастинг-продюсер нарочно отбирает самых эпатажных и одиозных участников.

ПО ТЕМЕ

Любовник разочаровал пышногрудую звезду "Дома-2" в постели

В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой

ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

К таковым можно отнести и 25-летнюю блондинку Лизу Триандафилиди. За девять месяцев нахождения на проекте своими любовниками она сделала шестерых мужчин.

У нее были отношения с Алексеем Чаичицом и Романом Гриценко. Она соблазняла Стаса Дехтяренко, Виталия Малышева и знаменитого попа-прелюбодея Вальтера Соломенцева. Последний, кстати, как и Захар Саленко, именно с Лизой изменил своей половине.

Если посмотреть на любовные связи участников, окажется, что "Дом-2" – одна большая постель. Понятие верности здесь – архаизм, достойный осуждения. Рейтинг же делает любвеобильность и безудержная похоть. А под постоянным прицелом камер желания обостряются. Не хватит пальцев рук, чтобы перечислить все бурные романы.

Рекордсменом среди мужчин по числу партнерш на телестройке считается 28-летний Виталий Малышев. Тот еще альфа-самец, успевший охмурить Алису Литинскую, Юлианну Богомолову, Мэри Кулешову и ту самую Лизу Триандафилиди.

Анна Чичерина, которая отбирает участников, рассказала, у кого есть шанс попасть на проект. "На кастинге вы должны быть готовы к провокационным вопросам. Правильного ответа на них нет. Оценивается способность претендента реагировать в нестандартных ситуациях. Уверенные люди, которые не пасуют и не теряются, интересны всем", – цитирует Чичерину журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".  

Автор: Иван Губкин12 октября 2017, 10:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом

567

комментарии

Политика

Саакашвили и Тимошенко готовят новый Майдан
Порошенко посоветовали не разевать рот на российские земли
Каталонцы сыграли похоронный марш ЕС
Теряющий власть Трамп начнет ядерную войну

Шоу-бизнес

Солнцев отбил Бузову у Дробыша
Пересильд отказалась говорить о свадьбе с Учителем
Распухшую российскую актрису увезли в больницу
Участница "Битвы экстрасенсов" убита из-за людской озлобленности

Проишествия

Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)
Что погубило российских летчиков в Сирии
Новый "битцевский маньяк" поставил на уши Москву
Экстрасенс Аллан Чумак умер в Москве

Lifestyle

Что спасает больного раком Успенского
Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
Как книги вдохновляют на перемены в жизни
Вышел трейлер новой части "Звездных войн"
Шоу-бизнес

Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство

Арестовано все имущество бывшей жены Вороненкова
Общество

Известная блогерша занялась сексом в прямом эфире

Канадская красотка случайно запустила прямую трансляцию во время любовных утех
Шоу-бизнес

Вдова Баталова заперлась дома после смерти мужа

Журналисты связались с женой артиста
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" сделала любовниками шестерых парней

Участница телестройки оказалась коварной искусительницей

Гороскоп

Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"
Литвиновой отказали в свадьбе
Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем

Фоторепортажи

Наряд Пугачевой развалился на куски
Крутой выглядит изможденным на фоне цветущей жены
Меркель подурачилась с Макроном
Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь

Спорт

Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
Фуркад пристыдил Губерниева
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров

Регионы

Убийца "пьяного" мальчика изменила внешность
Разъяренная мать избила ребенка на соревнованиях по дзюдо (видео)
На Урале вылезшая из унитаза "страшная тварь" напугала семью
Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru