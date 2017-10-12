Звезда "Дома-2" сделала любовниками шестерых парней

Участница телестройки оказалась коварной искусительницей. И останавливаться, кажется, не собирается.

Девиз реалити-шоу "Дом-2" – "Построй свою любовь". На деле же создать крепкую семью тут почти никому не удавалось. Да и не за этим сюда идут. Порой кажется, что кастинг-продюсер нарочно отбирает самых эпатажных и одиозных участников.

К таковым можно отнести и 25-летнюю блондинку Лизу Триандафилиди. За девять месяцев нахождения на проекте своими любовниками она сделала шестерых мужчин.

У нее были отношения с Алексеем Чаичицом и Романом Гриценко. Она соблазняла Стаса Дехтяренко, Виталия Малышева и знаменитого попа-прелюбодея Вальтера Соломенцева. Последний, кстати, как и Захар Саленко, именно с Лизой изменил своей половине.

Если посмотреть на любовные связи участников, окажется, что "Дом-2" – одна большая постель. Понятие верности здесь – архаизм, достойный осуждения. Рейтинг же делает любвеобильность и безудержная похоть. А под постоянным прицелом камер желания обостряются. Не хватит пальцев рук, чтобы перечислить все бурные романы.

Рекордсменом среди мужчин по числу партнерш на телестройке считается 28-летний Виталий Малышев. Тот еще альфа-самец, успевший охмурить Алису Литинскую, Юлианну Богомолову, Мэри Кулешову и ту самую Лизу Триандафилиди.

Публикация от Елизавета Триандафилиди (@triandafilidi_liza) Окт 1 2017 в 3:41 PDT

Анна Чичерина, которая отбирает участников, рассказала, у кого есть шанс попасть на проект. "На кастинге вы должны быть готовы к провокационным вопросам. Правильного ответа на них нет. Оценивается способность претендента реагировать в нестандартных ситуациях. Уверенные люди, которые не пасуют и не теряются, интересны всем", – цитирует Чичерину журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".