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Подруга о наплевательском отношении к больному Хворостовскому

Дмитрий Хворостовский. Фото: GLOBAL LOOK press\facebook.com/ Hvorostovsky
Подруга Лилия Виноградова заявила, что Дмитрия Хворостовского, мечтавшего спеть в Большом театре после реконструкции, так и не пригласили на главную сцену России дать концерт. Женщина намекнула на наплевательское отношение к всемирно известному артисту со стороны руководства театра.
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Российская поэтесса Лилия Виноградова была близкой подругой Дмитрия Хворостовского. По ее словам, до последней минуты артист был увлечен пением: каждый день распевался, занимался. Для него это было жизненно необходимо. Более того, Хворостовский давал концерты, сколько мог.

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В июне Дмитрий выступил в родном Красноярске. "Для него было очень важно приехать в Красноярск. У него неразрывная связь с родным городом. Для него было очень важно спеть в Красноярске. Хотя врачи отговаривали его лететь, он прибыл туда в тяжелом состоянии. И слава Богу! И правильно сделал", – рассказала Виноградова.

А вот с Москвой у Хворостовского не сложилось. Поэтесса намекнула (причем с явной обидой), что Большой театр не пошел навстречу мечте смертельно больного Дмитрия выступить на его подмостках после реконструкции. "Большой театр не счел нужным. Такое было к нему отношение со стороны театра…" – цитирует Лилию Виноградову сайт "Комсомольская правда".

22 июня в Австрии певец выступил на открытой сцене замка Графенег. Его партнершей была Аида Гарифуллина, которая сейчас без слез не может говорить о Дмитрии.

"Он ко всем относился с уважением и любовью, помогал советом, поддерживал. И на том концерте в Графенеге тихонько сказал мне: "Я желаю тебе огромной удачи и успеха. У тебя все получится. Это мой последний концерт". Его слова слышала только я. Это было на поклонах, под аплодисменты публики. И я расплакалась. Было понятно: Дима прощался не только со мной, но и со сценой, со зрителями. Я его попросила не говорить так – мол, впереди еще много концертов, много счастливых лет, зрители его очень любят... На бис мы исполнили "Подмосковные вечера". Это был наш финальный выход. Зал аплодировал стоя", – приводит слова Гарифуллиной издание.

Автор: Наталья Аряева23 ноября 2017, 08:47

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