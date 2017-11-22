Оскорбленная Волочкова пригрозила страшной карой после секс-скандала

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова выпустила видеообращение. Звезда угрожает посадить в тюрьму человека, опубликовавшего ее интимные фотографии.

По словам артистки, ее адвокаты уже подали заявление в Следственный комитет России. "Заявление принято, ему грозит уголовная ответственность и вообще, я надеюсь, что он посидит в тюрьме. Не на ту напали!", – говорит Волочкова в видео, опубликованном Telegram-канал Super.

Балерина призналась, что во время их первой встречи Чермен произвел на нее положительное впечатление. "Мне не важно, сколько у него секс-тренеров. Когда мы с ним познакомились, он приятное произвёл впечатление. У нас были близкие отношения, мы встречались и у меня дома. Я не думала, что спустя год он эти фотографии выставит в социальные сети, будет пересылать их", – возмущается звезда.

Волочкова считает, что своим поступком Чермен Дзотов бросил тень на целый регион России: "Опозорил весь Кавказ, всех кавказских мужчин! Вот сейчас многие женщины будут осторожны, выстраивая отношения с мужчинами-представителями Кавказа".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Ноя 15 2017 в 10:28 PST

Днем 22 ноября телеканал РЕН-ТВ опубликовал видеообращение балерины. Там она еще раз подтвердила информацию, что хочет посадить Дзотова в тюрьму. "Человек, которого я кроме как подонок назвать не могу, выложивший мои личные фотографии, думая, что он сейчас будет героем, тоже не подумал, что это Волочкова. Что не надо глумиться до такой степени, думая, что не придется за это ответить. Придется. Заявление подано в Следственный комитет и принято там. Ему придется отвечать за все, что он сделал и сказал", – заявила Волочкова.

В качестве примера, она вспомнила скандал вокруг своего бывшего водителя Александра Скиртача. Благодаря стараниям Волочковой, мужчина, которого звезда обвиняет в мошенничестве находится в СИЗО. Вечером 22 ноября на Первом канале вышел очередной выпуск программы "Пусть говорят" с Борисом Корчевниковым.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Ноя 21 2017 в 10:36 PST

В ней продюсеры передачи устроили "очную ставку" Анастасии Волочковой и Софии Скиртач, жены бывшего водителя балерины. Звезда заявила, что супруга подозреваемого в мошенничестве – его подельница. "Дорогая, я вас вижу впервые в жизни. Вы все лжете. Я уверена в том, что вы стояли за его аферой. Знаете, вы у моей дочери крали деньги. Не надо сводить в личное. Саша Скиртач любыми способами втирался в доверие. Я хочу, чтобы вы оказались рядом с ним в соседней камере", – накинулась на Софию балерина.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Ноя 12 2017 в 10:19 PST

Жена, разлученная с мужем, уверяла, что она ничего не знала о его делах. Она попросила у Волочковой прощения за своего супруга, и та сменила гнев на милость. "Вы не крадите, не совершайте зла, не обманывайте и не лгите. Тогда не надо будет просить прощения", – сказала артистка.