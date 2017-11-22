Создатели "Пусть говорят" трудятся на "Доме-2"

Команда передачи "Пусть говорят" теперь делает шоу "Разбор". Программа посвящена участникам телестройки "Дом-2".

Продюсеры и сценаристы, которые раньше выпускали культовый проект на Первом канале, начали заниматься производством схожей по формату передачи для скандально известного телешоу "Дом-2". В нем ведущие Влад Кадони и Ольга Бузова разбираются в запутанных отношениях участников проекта.

Как отмечает паблик Super: "Теперь старухи процентщицы, жертвы насилия и беременные малолетки как-либо связанные с участниками "Дома-2" приходят поскандалить на телестройке". Отметим, что шоу "Разбор" уже идет на телеканале ТНТ. Возможно, с приходом новой команды изменится редакционная политика передачи.

По информации СМИ, новая команда уже отсняла два выпуска нового "Разбора". Когда они появятся в эфире пока не известно. Возможно, это своеобразный "обмен составами". Напомним, недавно стало известно, что певица и телеведущая Ольга Бузова получила новую работу. Звезду "Дома-2" пригласил Первый канал. Ольга станет ведущей ежедневного информационного ток-шоу "Бабий бунт".

Звезда будет работать с Юлией Барановской, Софико Шеварднадзе, актрисой Татьяной Васильевой и радиоведущей Еленой Абитаевой. Пять женщин станут равноправными ведущими шоу. В новой программе ни обсудят самые актуальные новости, значимые политические события в стране и мире, а также затронут громкие скандалы шоу-бизнеса. По задумке авторов программы, это будет женский взгляд на все, что происходит в мире.