Участница порноскандала стала ведущей "Дома-2"
Девушка дебютировала в новом для себя образе на вечерней программе "Дом-2. Разбор". Проба оказалась удачной, и теперь участница проекта станет постоянной ведущей, передает "Дом 2 life". Юлия Ефременкова вместе с Андреем Черкасовым, еще одним бывшим резидентом шоу, будет разбирать истории участников, давать советы и принимать важные и ответственные решения.
"Сегодня у меня для вас сюрприз. Я хочу представить мою новую соведущую, которая вместе со мной будет вести ток-шоу "Дом-2". Сегодня у нее дебют. Прошу всех поддержать и принять как постоянную ведущую шоу Юлию Ефременкову!" – заявил в одном из эфиров Андрей Черкасов. Сама новоиспеченная ведущая признается, что органично чувствует себя в новом амплуа: "Я чувствую себя на своем месте, как будто бы так всегда и было".
Напомним, Юлия Ефременкова прославилась после громкого скандала. В марте кто-то выложил на просторы интернета ролик, раскрывший правду о прошлом девушки. Оказывается, когда-то участница телестройки принимала участие в откровенных фотосессиях. На просочившемся в Сеть видео задокументирован момент работы девушки в качестве порномодели.
В ролике Юлия предстает совершенно обнаженной. На ней – только повязка для волос и небольшое изящное украшение. Девушка позирует в таких ракурсах, от которых у борцов за нравственность явно случился бы припадок.
Это не единственный скандал, в который угодила девушка на "Доме-2". Возлюбленный избил Юлию прямо на проекте. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Любопытно, что невзирая на жестокость супруга, Ефременкова простила его.
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