Невеста Кузина из "Дома-2" рассказала о травле

В ноябре участники телепроекта Евгений Кузин и Саша Артемова вступят в законный брак. Но многие не верят в искренность их чувств.

Дело в том, что звезды реалити-шоу выиграли ранее конкурс "Свадьба на миллион". Некоторые считают, что Женя и Саша женятся из корыстных соображений, и уже потратили деньги. "Не верю в их любовь, уж простите меня, поклонники", "Если бы не лям, разбежались бы уже давно. И сидели бы опять на проекте", – считают скептики.

В свою очередь невеста Кузина опровергла слухи о потраченном миллионе. "Началась какая-то травля. Одни и те же люди каждый день регистрируются с новых аккаунтов и пишут мне гадости, оскорбления. Якобы мы потратили призовые деньги на квартиру и на какие-то нужды", – делится переживаниями Саша.

Девушка утверждает, что их с Женей оговорили, и миллион до сих пор находится у проекта. "Нам еще ничего не выплачивали. Так неприятно и обидно, что люди клевещут, не зная ситуации", - цитирует Артемову журнал "Дом-2". Звезда телестройки добавила, что их с Кузиным свадьбу поклонники обязательно увидят в эфире реалити-шоу.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Окт 11 2017 в 5:26 PDT

Напомним, ранее Саша рассказала, что они уже готовятся к торжеству – выбирают ресторан и думают над оформлением зала. "За свадебным платьем полечу в Сочи, для меня сшил его очень талантливый дизайнер", – поделилась Артемова.