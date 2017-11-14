У участника "Дома-2" открылось кровотечение после зверского избиения

Новенького изуродовали на "Острове любви". Обидчика теперь могут выгнать с проекта.

Женя Жарков из подмосковного Звенигорода провел на "Доме-2" всего 17 дней. Но уже успел и сам засветиться, и ему, что называется, засветили.

На проекте он появился очень эффектно привел двух голых девушек – на лобном месте появились красотки в шубках и топлес. Женя намеревался их "подарить" Сергею Захарьяшу, чтобы отвлечь его внимание от Лили Четрару. Жарков просто сам имел на нее виды. Однако поступок Жаркова не увенчался успехом – взаимности от брюнетки он не получил, после чего отправился искать счастье на Остров Любви.

Туда же после расставания с Машей Кохно прибыл и Андрей Денисов по прозвищу "Штрих". Там парень активно флиртует с участницами и старается ни в чем себе не отказывать – будь то веселые вечеринки или даже получение адреналина. В том числе и при помощи драк. Денисов зверски избил Женю Жаркова, приревновав его к кому-то. Жители Сейшел перепугались, поскольку у Жени открылось жуткое кровотечение.

Публикация от ЕВГЕНИЙ_ZHARKOV (@_evgeniyzharkov_) Ноя 8 2017 в 4:18 PST

Но обитатели "Дома-2", как сообщает dom2life.ru, собираются защитить "Штриха" перед ведущими и не дать ему покинуть проекте за рукоприкладство. Дело в том, что драки на проекте строго запрещены. Тем более, такие зверские побои.

Напомним, что в разное время за дебоши с реалити-шоу выгоняли новобрачных Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Дмитрия Талыбова выгнали за ворота из-за драки с новеньким участником, Кириллом Щетининым. А Любу Гаврилину турнули после ссоры с Татьяной Графовой – девушка облила ее водой и затеяла драку.