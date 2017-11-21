Ведущая "Дома-2" поставила завистливого Солнцева на место

Новая ведущая скандального телешоу "Дом-2" Либерж Кпадону ответила Рустаму Солнцеву. Девушка заявила, что бывший участник проекта завидует ее перспективам.

"Он понимает, что мы молодые. У нас есть шанс выбиться в люди. Как сказал Рустам, "вылезти из нищеты", – рассказала Либерж. Она уверена, что ее критик просто не любит людей, особенно успешных. По мнению новой ведущей, все дело в амбициях Солнцева. "Логично, что люди, не воспринимающие его всерьез, становятся ему не угодны", – заявила она.

Либерж призналась, что была готова к нападкам и критике. Девушка цверена, что это нормально, ведь у людей не может быть одинакового взгляда на ситуацию. "Завистники были всегда. В отличие от большинства публичных людей, я открыто заявляю, что мне важно мнение со стороны. Если, конечно, речь идет о критике. Многие мне дают советы о стиле, а кто-то рассказывает свои жизненные истории. Лучше же учиться на чужих ошибках", - приводит ее слова сайт dom2life.

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Ноя 20 2017 в 4:22 PST

Кпадону призналась, что часто использует опыт других, чтобы давать советы участникам "Дома-2". "И знаете, ребята ко мне прислушиваются. Это приятно. Они знают, что я много пережила на проекте, и могу дать совет", — отметила Либерж.

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Ноя 16 2017 в 4:41 PST

В интервью девушка заявила, что не хочет останавливаться на достигнутом. Новая ведущая собирается получить профильное образование: ""Думаю, любой человек, который приобрел статус ведущего за счет своей харизмы, должен иметь и соответствующее образование. Чуть позже я пойду учиться на телеведущую и то же самое хочу посоветовать остальным".