Солнцев нашел применение алкогольной страсти Волочковой

Бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев выразил мнение относительно популярного формата телепередач. Похоже, определенные шансы стать ведущей есть и у балерины Анастасии Волочковой.

Солнцев высказался по поводу назначения певицы Анастасии Самбурской на место Елены Летучей в шоу "Ревизорро" на телеканале "Пятница". "Им бы в трусиках фильдеперсовых сниматься, вот это было зашкварно", – считает он.

Шоумен выразил мнение, что забавную телепередачу можно сделать и с участием Даны Борисовой. "И в вашу бы компанию Даночку Борисову, чтобы она с ватной палочкой по наркодиспансерам бегала", – отметил Солнцев.

Нашел применение бывший участник "Дома-2" и алкогольной страсти Анастасии Волочковой, о которой вот уже несколько лет ходит множество слухов. "Волочкова пусть магазины с дешевым бухлом инспектирует – и без закуски. Это будем смешно! Люблю вас, девчонки! Обнял!" – закончил на позитивной ноте он.

Солнцев добавил, что был бы рад видеть Летучую и Самбурскую более откровенных образах. Он дал артисткам несколько советов. "Обеих – что Летучую, что Самбурскую, природа наградила такой яркой внешностью, а они ее не используют. Девчонки, пока молодые, свежие, трясите телесами, да побольше", – цитирует шоумена "Стархит".

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) Ноя 19 2017 в 3:21 PST

Напомним, недавно Волочкова оказалась в центре громкого скандала. В Сети появились откровенные снимки танцовщицы.