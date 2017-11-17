Ведущая "Дома-2" шокировала пивным животом

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Либерж Кпадону похвасталась в Instagram результатом тренировок. Однако поклонники отметили, что звезда телестройки стала выглядеть хуже, некоторые даже рассмотрели пивной живот.

Зрители и ранее подозревали Либерж в злоупотреблении алкоголем, но девушка категорически отрицала подобные обвинения. Однако факты налицо – Кпадону, хоть и занимается регулярно в спортзале, имеет несколько отечный вид, свидетельствующий о "дружбе" с алкогольными напитками.

Один из последних снимков девушки в Instagram и вовсе разозлил телезрителей. Либерж хотела слегка пококетничать, демонстрируя свою пятую точку, но поклонники заметили только ее живот. Подписчики отметили, что ранее у Либерж был очень красивый подтянутый животик, сейчас же он выглядит иначе. Многие уверены, что это результат злоупотребления пивом и вином.

"Она все-таки пьет, такое пузо из ниоткуда не возьмется", "Некрасиво Либи выглядит", "С таким животом мало кто бы выглядел красиво", "Ну подумаешь, чуть расслабилась. Сейчас начнет качать пресс и быстро восстановится", – написали поклонники Кпадону в комментариях под фото.

Отметим, что экзотичная мулатка Либерж Кпадону мгновенно покорила поклонников телепроекта "Дом-2" своими внешностью и вокалом. Кпадону стала одной из самых ярких участниц реалити-шоу и запомнилась зрителям как рассудительная и уверенная в себе девушка, которая не боится трудностей. После ухода с "Дома-2" создатели проекта предложили стать ей ведущей телестройки.

