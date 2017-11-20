Подлый любовник Волочковой встречается с женой ее водителя

Балерина возмущена произошедшим. Она выступила с очередным заявлением.

Страсти вокруг появившихся в интернете интимных снимков 29-летнего бизнесмена Чермена Дзотова и 41-летней балерины Анастасии Волочковой кипят нешуточные. Мужчина сообщил, что снимки у него украли, а потом изменил показания. Волочкова никогда не отрицала, что на скандальных кадрах именно она, а вот бизнесмен юлил – мол, нет, это какой-то другой мужик сношался с артисткой.

Волочковой надоели интриги подлого любовника. "Что можно ждать от человека, который исподтишка делает мои личные фото в интимной обстановке и выставляет их всей стране, гордо рассказывая в СМИ, что это я и он? – заявила Настя в интервью Dni.Ru. – В эфирах федеральных каналов он просит у меня прощения, а через неделю, по совету своего адвоката, на голубом глазу говорит, что это не он и выдает полностью противоположное, пугаясь уголовной ответственности. А все потому, что порядочные люди не верят ни одному его слову, и что эта утечка якобы произошла без его участия из его соцсетей, где он это все хранил".

"Дзотов встретился с женой моего водителя Скиртача, как он сам признался на записи программ, – продолжила Волочкова. – Видимо, теперь они будут разрабатывать совместный план по моей дискредитации. Чего можно еще ждать от подлых людей? Истинное лицо парня продемонстрировано всей общественности, а Соня Скиртач стояла у истоков махинаций своего мужа, моего водителя. Ведь они обрабатывали пострадавших около десяти лет. Я лишь маленький винтик в их системе, но мной они подавились. И я доказала свою правоту – Скиртач сидит в тюрьме".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Авг 30 2017 в 9:29 PDT

"И чего мне ждать от них? Эти "честные" люди будут приписывать мне все, что только можно придумать, потому что им не нравится резонанс и та антислава, которую они получили. Они не остановятся в своей мести. Это спланированная акция мщения мошенников", – заверила прославленная балерина.