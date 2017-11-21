Юрий Николаев рассказал о разводе

Юрий Николаев дал откровенное интервью. Знаменитый ведущий рассказал о личной жизни и работе.

Юрий Николаев и его супруга Элеонора вместе уже более 40 лет. По словам ведущего, секрет их долгого брака "всего один". "Я достаточно эгоистичный человек, поэтому никогда не позволил бы себе 40 лет жить с нелюбимой женщиной", – отметил телеведущий.

Звезда эфиров признался, что трения в супружеской жизни были. "Меня иногда спрашивают, неужели мы за 40 лет ни разу не хотели развестись. На что я неизменно отвечал: "Развестись – нет, но убить – мысль была!". Это старый анекдот, но, как мне кажется, очень точный. В жизни всякое бывает, но в основе лежат прощение и понимание", – цитирует Юрия Николаева WomanHit.

Даже спустя десятилетия брака Юрий и Элеонора могут удивить друг друга. "Проезжая мимо цветочного магазина, купить цветы, это, по-моему, абсолютно нормально. Или зная, что она любит, сделать из этого маленький сувенирчик. Это тоже нормально", – сообщил ведущий.

21 ноября весь мир отмечает День телевидения. Юрий Николаев проработал в кадре много лет, из них 16 он посвятил "Утренней почте". По признанию ведущего, он нисколько не устал от этой работы. "Когда ты работаешь в кайф – сидишь с ребятами-редакторами и придумываешь, чем бы еще удивить телезрителя, – это доставляет одно только удовольствие, но не усталость. Не могу сказать, что я железный человек, который никогда не уставал. Конечно, уставал. Но это была приятная усталость", – рассказал Николаев.

Сейчас ведущий беседует со знаменитостями в своей новой передаче "Честное слово с Юрием Николаевым". "Если я не знаю человека, с которым буду беседовать, то стараюсь достать побольше информации. Но так получается, что практически все мои герои являются моими друзьями. Нужно только вспомнить, с кем что было и как это происходило. Я помню много историй, но, правда, не все нужно рассказывать", – с улыбкой отметил телеведущий.