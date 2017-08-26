Борьба с онкологией истощила Юрия Николаева
Борясь на протяжении нескольких лет с онкологией Николаев сильно потерял в весе и теперь пытается вернуть былую форму. Поэтому для программы он выбрал специальное высококалорийное меню.
"Мы будем делать диетический коктейль. Но как ты, Иван, понимаешь, диета бывает разная. Бывает диета для меня, а бывает – для тебя. Тебе нужна диета, ты сам знаешь какая. А мне – чтобы я чуть-чуть поднабрал", – пояснил Юрий Николаев.
Телеведущий признался, что придерживается особой диеты для набора веса. По словам Николаева, каждое его утро начинается с молочного коктейля с бананом.
"Пол-литра теплого молока, один банан и одно яйцо взбиваются в блендере, разливаются в стаканы и выпиваются до утреннего кофе", – рассказал Николаев.
Напомним, телеведущий уже много лет ведет борьбу с онкологией. "Это случилось лет одиннадцать-двенадцать назад. Через пять лет случился рецидив, потом еще один. В чем причина моего заболевания, я не знаю", – признался Николаев в 2016 году на шоу Малахова.
Тогда же ведущий рассказал, что болезнь иногда отступает, но потом снова возвращается. "Мне нужно постоянно проверяться, и при малейшем подозрении опять начинать лечение", – отметил он.
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