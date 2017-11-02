Актер Марьянов был отравлен

По одной из версий, актер Дмитрий Марьянов мог умереть из-за неправильного выбора лекарств. Актер употреблял несовместимые препараты.

Организм актера был отравлен в результате череды трагических совпадений. Разжижающие кровь лекарства, которые он начал принимать после запоя, отрицательно сказались на его здоровье. Кроме того, эти препараты категорически нельзя употреблять при заболевании, от которого страдал актер.

За несколько недель до смерти известный артист Дмитрий Марьянов находился в состоянии глубокого запоя, передает Telegram-канал Mash. От большого количества алкоголя кровь Марьянова загустела. Это опасное явление, которое может привести к инфарктам и инсультам. Густая кровь не может свободно передвигаться по сосудам и доставлять к органам кислород и питательные вещества.

Марьянов начал принимать специальные препараты, окисляющие кровь. Актер не знал, что такие лекарства категорически нельзя употреблять больным тромбоэмболией, когда в их крови содержится алкоголь. При диагнозе, который был у артиста, эти препараты снижают плотность крови, что способствует продвижению тромба и увеличивает риск остановки сердца.

Напомним, актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Согласно официальной версии, артист погиб из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены. В ноге Марьянова стоял специальный фильтр, который препятствовал попадание тромбов к легочным артериям и сердцу.

Спустя какое-то время фильтр забился, и под давлением крови, которая не могла пробиться сквозь "засор", вена просто лопнула, спровоцировав обширное внутренне кровотечение. По факту случившегося проводится проверка.