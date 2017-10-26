Марьянов умер от потери крови
Об этом гласят результаты официальной экспертизы. "Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря", – приводит телеканал РЕН ТВ заключение медиков.
Специалисты отмечают, что это крайне нетипичный случай: для того, чтобы произошел разрыв одной из вен таза, нужно нечто экстраординарное. "Тромбоз должен быть очень массированным и достаточно короткий промежуток времени, потому что вены достаточно эластичные", – считает врач -флеболог Федор Шпаченко.
По словам медика, обычный сценарий развития подобного тромбоза не предусматривает разрыв вены. Чаще всего такой диагноз приводит к тромбоэмболии легочной артерии, которая и вызывает смерть, передает телеканал РЕН ТВ. Однако в случае Дмитрия Марьянова болезнь получила неожиданное развитие. Около года назад актеру установили кава-фильтр. Это специальное медицинское приспособление, напоминающее сетку, которая задерживает тромбы, не пуская их к легочным артериям и сердцу.
Весь год этот фильтр забивался, на нем скапливались тромбы, и 15 октября сетка закупорилась полностью. Актер пожаловался на боль в ноге, но персонал клиники проигнорировал жалобы Марьянова. В итоге, под давлением крови, которая не могла пробиться сквозь "засор", вена просто лопнула. Именно этим объясняются странные симптомы, которые были у артиста.
Дмитрий был бледен, тонометр не мог уловить его артериальное давление – в этот момент его уже почти не было, ведь система кровообращения перестала быть замкнутой, и огромное количество крови из разорванной вены выплескивалось в организм актера.
"Говоря простым русским языком, фильтр закупорился, и кровь просто не могла оттекать. Отсюда разрыв вены. И человек при таком развитии мог потерять много крови, в связи с чем скончался", – приводит телеканал РЕН ТВ точку зрения врача-флеболог Федора Шпаченко.
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