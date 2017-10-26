Марьянов умер от потери крови

Актер Дмитрий Марьянов умер от обильной кровопотери. Оторвавшийся тромб оказался всего лишь катализатором.

Об этом гласят результаты официальной экспертизы. "Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря", – приводит телеканал РЕН ТВ заключение медиков.

Специалисты отмечают, что это крайне нетипичный случай: для того, чтобы произошел разрыв одной из вен таза, нужно нечто экстраординарное. "Тромбоз должен быть очень массированным и достаточно короткий промежуток времени, потому что вены достаточно эластичные", – считает врач -флеболог Федор Шпаченко.

По словам медика, обычный сценарий развития подобного тромбоза не предусматривает разрыв вены. Чаще всего такой диагноз приводит к тромбоэмболии легочной артерии, которая и вызывает смерть, передает телеканал РЕН ТВ. Однако в случае Дмитрия Марьянова болезнь получила неожиданное развитие. Около года назад актеру установили кава-фильтр. Это специальное медицинское приспособление, напоминающее сетку, которая задерживает тромбы, не пуская их к легочным артериям и сердцу.

Весь год этот фильтр забивался, на нем скапливались тромбы, и 15 октября сетка закупорилась полностью. Актер пожаловался на боль в ноге, но персонал клиники проигнорировал жалобы Марьянова. В итоге, под давлением крови, которая не могла пробиться сквозь "засор", вена просто лопнула. Именно этим объясняются странные симптомы, которые были у артиста.

Дмитрий был бледен, тонометр не мог уловить его артериальное давление – в этот момент его уже почти не было, ведь система кровообращения перестала быть замкнутой, и огромное количество крови из разорванной вены выплескивалось в организм актера.

"Говоря простым русским языком, фильтр закупорился, и кровь просто не могла оттекать. Отсюда разрыв вены. И человек при таком развитии мог потерять много крови, в связи с чем скончался", – приводит телеканал РЕН ТВ точку зрения врача-флеболог Федора Шпаченко.