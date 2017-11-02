Сенсационное заявление порнозвезды Берковой после венчания

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова объявила о том, что намерена баллотироваться на пост президента России. Актриса представила свою программу, облаченная в черное белье и чулки.

Елена Беркова записала обращение к народу. Порноактриса решила открыть новую страницу в жизни – она выдвинула свою кандидатуру на пост главы государства. Для съемки ролика Елена, по всей видимости, еще не до конца расставшаяся с прежним имиджем, облачилась в черное белье и чулки. Образ завершали распущенные темные волосы и очки в черной оправе.

Актриса озвучила свою программу. "Я планирую ввести такие законы как: цензура на одежду – нельзя носить юбку короче 40 см, надо ввести штрафы, планирую ввести сексуальное воспитание в школах, планирую ввести обязательный сексуальный экзамен – такой же как ЕГЭ – СЭК. Также ввести налог на бедность и вернуть закон о тунеядстве", – перечислила Беркова.

На этом ее планы не заканчиваются. Елена обратила внимание и на малый бизнес. Она высказала желание дать ему беспроцентную рассрочку. "Хотят работать – мы дадим эту возможность! Обязательно хочу ввести разрешение на детей. Для того, чтобы завести ребенка, нужно медицинское, юридическое, психологическое разрешение. И обязательно планирую ввести смертную казнь за сексуальные домогательства. Надоели эти "вайнштейны!" – заявила звезда порно.

Публикация от SUPER (@super.ru) Ноя 2 2017 в 2:30 PDT

Интересно, что многие пользователи Сети с юмором отнеслись к словам Берковой. "Молодец 😂", "Давай жги!", "А некоторые предложения, как это не странно, хорошие 🤔😁", "Конечно согласны, Елена. И пусть вашими соперниками за пост президента станет Панин, Джигурда, Бузова и им подобные . Шоу продолжается ...", "хахахах", – высказались подписчики аккаунта Super.

Ранее стало известно, что Елена Беркова и ее муж, актер Андрей Стоянов обвенчались на Кипре. Для церемонии актриса выбрала очень откровенное платье. Полупрозрачный белый наряд подчеркивал грудь и стройные ноги Берковой, а также демонстрировал плоский татуированный живот. Голову актриса прикрыла белым шелковым платком. Стоянов же решил не отставать от жены и для похода в церковь надел белую рубашку, свободные светлые брюки и кеды. Вместе пара выглядела очень сексуально.