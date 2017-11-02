Панин о Галкине: Жаль, что такое чмо называется "артист"
Конфликт на почве сексуальной ориентации между Максимом Галкиным и Алексеем Паниным набирает обороты. Случился он, напомним, из-за ерунды – юморист предложил назначить главой комитета по защите животных и окружающей среды скандально известного актера.
В Сети появились ролики, на которых похожий на Панина человек занимается сексом с собакой. Злопыхатели не стали разбираться и огульно записали Алексея в зоофилы, хотя он заверял, что это монтаж.
Обидевшись на Галкина, актер обратился к нему со словами: "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!" Тот в долгу не остался и выдал сатирическую поэму:
"Собрались тут журналисты
Вокруг Панина толпой:
"Как прощупал пародиста,
Что он тоже голубой?
Как еще ты не забанил,
Как про Галкина узнал?"
И ответил гордо Панин:
"Не из пальца высосал!
Если ты одет прилично,
Если с бабушкой живешь,
Ты не спрячешься в обличье,
Я раскрою твою ложь!"
Видимо, юморист решил, что пригвоздил обидчика. Но не тут-то было! Панин достал козырь из рукава и написал матерные стихи:
"Ты прости меня, Максимка,
Что тебя я обругал.
Ты, конечно, не ******,
Ты, конечно, натурал.
Вот меня бес и попутал,
Брякнул сдуру, сгоряча,
Жаль, что Аллу вплел бездумно
В эту глупость. На ***?
По идее, теперь – ход Максима. Однако у актера сдали нервы, и он вне очереди записал для мужа Примадонны видеопослание под названием "Про собак и гавкающего Галкина!"
"Жаль, что такое чмо называется "артист"! В нашем цеху таких ублюдков не бывает, – возмутился Панин. – Ведь была экспертиза, которая доказала, что видео с собакой, которое показал канал "НТВ", – поддельное. Оно было сделано, чтобы отобрать мою дочь. Я победил во всей этой истории, но до сих пор находятся люди, которые гавкают и хрюкают. Жаль, что Максим Галкин опустился до этого уровня".
Поклонники поддержали актера: "Галкин перешел границы и сам опустился низко, используя грязный, неадекватный и неуместный юмор", "Галкин своей шуткой опустил только себя в глазах окружающих. И пытается на этом пиариться", "Зачем Вы оправдываетесь? Плюньте на этот факт и на Галкина тоже!", "Галкин перегнул слишком, фактически оскорбил..."
Актер разразился матерной поэмой
Артистка высказалась о поступке мужа
Артистка просила сделать мотор самолета "потише"
Мария буквально расцвела