Панин о Галкине: Жаль, что такое чмо называется "артист"

У актера сдали нервы после дикого гей-скандала. Он возмущен подлостью юмориста.

Конфликт на почве сексуальной ориентации между Максимом Галкиным и Алексеем Паниным набирает обороты. Случился он, напомним, из-за ерунды – юморист предложил назначить главой комитета по защите животных и окружающей среды скандально известного актера.

В Сети появились ролики, на которых похожий на Панина человек занимается сексом с собакой. Злопыхатели не стали разбираться и огульно записали Алексея в зоофилы, хотя он заверял, что это монтаж.

Обидевшись на Галкина, актер обратился к нему со словами: "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!" Тот в долгу не остался и выдал сатирическую поэму:

"Собрались тут журналисты

Вокруг Панина толпой:

"Как прощупал пародиста,

Что он тоже голубой?

Как еще ты не забанил,

Как про Галкина узнал?"

И ответил гордо Панин:

"Не из пальца высосал!

Если ты одет прилично,

Если с бабушкой живешь,

Ты не спрячешься в обличье,

Я раскрою твою ложь!"



Видимо, юморист решил, что пригвоздил обидчика. Но не тут-то было! Панин достал козырь из рукава и написал матерные стихи:

"Ты прости меня, Максимка,

Что тебя я обругал.

Ты, конечно, не ******,

Ты, конечно, натурал.

Вот меня бес и попутал,

Брякнул сдуру, сгоряча,

Жаль, что Аллу вплел бездумно

В эту глупость. На ***?

По идее, теперь – ход Максима. Однако у актера сдали нервы, и он вне очереди записал для мужа Примадонны видеопослание под названием "Про собак и гавкающего Галкина!"

"Жаль, что такое чмо называется "артист"! В нашем цеху таких ублюдков не бывает, – возмутился Панин. – Ведь была экспертиза, которая доказала, что видео с собакой, которое показал канал "НТВ", – поддельное. Оно было сделано, чтобы отобрать мою дочь. Я победил во всей этой истории, но до сих пор находятся люди, которые гавкают и хрюкают. Жаль, что Максим Галкин опустился до этого уровня".

Поклонники поддержали актера: "Галкин перешел границы и сам опустился низко, используя грязный, неадекватный и неуместный юмор", "Галкин своей шуткой опустил только себя в глазах окружающих. И пытается на этом пиариться", "Зачем Вы оправдываетесь? Плюньте на этот факт и на Галкина тоже!", "Галкин перегнул слишком, фактически оскорбил..."