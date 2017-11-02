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Вдова Марьянова отреагировала на обращение Липницкой

Дмитрий Марьянов с женой. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Вдова актера Дмитрия Марьянова поддержала инициативу некой Натальи Липницкой, составившей петицию в поддержку артиста. Женщина предложила присвоить Марьянову звание Народного артиста России.
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На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Ксения Бик опубликовала ссылку на петицию, составленную Натальей Липницкой, которую, кстати, сама подписала. Обращение к президенту Владимиру Путину о присвоении Дмитрию Марьянову звания Народного артиста находится на сайте Change.org.

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 Дмитрий Юрьевич Марьянов

Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

"Почему смерть, казалось бы, далекого от простых людей актера, стала невосполнимой утратой для многих жителей нашей, да и не только нашей страны?!? Все до безумия просто – Дмитрий Марьянов не был похож ни на одного из актеров современности, в каждой компании он был своим, в каждом фильме ему верили. Часто в фильмах Дмитрий создавал образы положительных героев, но каждая его отрицательная роль, также заставляла влюбиться без памяти в этого негодяя, и пытаться найти что-то необъяснимо– хорошее и скрытое от глаз обывателя. Разве не в этом заключается профессионализм – разве не этому учил Станиславский?!" – говорится в петиции Липницкой.

По мнению автора петиции, Марьянов был "такой – свой". "Время идет, а слова скорби, боли, горечи от этой страшной утраты не смолкают. И все обращаются к Дмитрию – Димка, Димочка.... Как к своему. Он и был такой – свой. Думаю – большинство приблизительно ровесники Димы. Мы все – свои. Мы слушали одну музыку, танцевали одинаково, одевались по одной моде. Нас многое объединяло. Мы из одного поколения. А лучшего из нас уже нет...." – отметила автор обращения.

В заключение Липницкая объяснила, почему нужно Марьянову присвоить звание Народного артиста. "Присвоение звания Народного артиста необходимо нам, людям, которые признают его значимость и незаменимость, людям, для которых каждый герой был близок. Будущим поколениям, которые никогда не смогут увидеть Дмитрия, которые смогут только зайти на популярный сайт и прочесть "Народный артист России" и сделать соответствующий вывод – раз человек получил такое звание, значит его работы заслуживают внимания!" – призвала Липницкая.

Напомним, актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Он умер из-за оторвавшегося тромба по пути в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Автор: Наталья Аряева2 ноября 2017, 10:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

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