Участник "Дома-2" шокирован подлостью любовницы из кожвендиспансера

Женщине захотелось секса с молодым и горячим парнем. Строить серьезные отношения она не планировала.

Одному из самых фактурных и красивых участников "Дома-2" Диме Талыбову пришлось покинуть проект из-за того, что раскрылась тайна его романтических отношений с бывшей участницей реалити-шоу Сашей Гозиас. Парень хотел именно с ней построить любовь, но оказалось, что Саша не готова к серьезным отношениям. Она совсем недавно рассталась со своим супругом Костей Ивановым и, видимо, до сих пор не оправилась от разрыва с ним.

"Я вам расскажу интересную историю моих отношений с Гозиас. Мы, конечно, не встречались, а так, тусанули вместе. Это был хороший секс, но ей отношения оказались не нужны. Я писал ей первый, звонил, а ей лишь бы погулять. Она тусанула с молоденьким мальчиком, получила удовольствие и все, – шокирован подлостью любовницы Дима. – У нас с ней был мимолетный отдых в два дня. Я уехал в Краснодар, писал, звонил. Интересовался, что она ест, чем живет, когда ложится спать, но я ей оказался неинтересен. Она просто кайфовала, ей нужен был молодой и горячий парень".

Публикация от Dmitry (@talybovd) Ноя 3 2017 в 4:17 PDT

Интересно вспомнить историю знакомства Димы Талыбова и Саши Гозиас, которая воспитывает дочку от первого брака с Ильей Кротковым и активно флиртует с мужчинами. "У нас началось все с КВД (кожно-венерологический диспансер. – Прим. ред.). Там увиделись, обменялись номерами телефонов. Потом встретились, стали общаться. Саша позвала меня к себе в гости. А дальше мы все поняли", – признался Талыбов в интервью dom2life.ru.