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Жуткое фото больной анорексией звезды "Дома-2"

Мария Кохно. Фото: instagram.com/marynova888
Сегодня, 16 ноября, Всемирный день борьбы с анорексией. Не так давно этой болезнью страдала звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" Мария Кохно, чье фото в тот период вызвало ужас у общественности.
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Мария Кохно считается одной из самых ярких участниц телепроекта "Дом-2". Девушка имеет запоминающуюся внешность и аппетитные формы. Злопыхатели даже называют Марию толстушкой, однако еще некоторое время назад Кохно страдала анорексией и выглядела просто ужасно.

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Сегодня, в день Всемирной борьбы с анорексией Мария высказалась о последствиях болезни. "Я долго не могла нормально есть. До сих пор остался страх перед едой. Участники смеялись, что я только откусываю что-то и бросаю. Мне до сих пор кажется, что если я откусила, значит меньше съела", – призналась Мария Кохно.

Звезда "Дома-2" сумела справиться с психологическими проблемами, но теперь у нее другие заботы – лишний вес, который, по словам Марии, неминуем, когда анорексия остается в прошлом. "К сожалению, после анорексии ты или умираешь, как большинство, или сильно набираешь вес. С телом проблемы, нужно много времени на восстановление. Нельзя сразу заниматься спортом, так как сердце не готово к таким нагрузкам. Сейчас мой организм откладывает жир на "черный день", – рассказала девушка.

На официальной страничке журнала "Дом-2" в социальной сети Instagram появилось современное фото Марии Кохно и старое, на котором звезда скандально известного телепроекта запечатлена страдающей от анорексии. Действительно, на теле Марии нет ни жиринки, а живот натурально впал настолько, что обрисовались мышцы, о существовании которых мало кто знает.

"Ой ей...как бы я к ней не относилась, но это страшно и мне ее жаль. Бедные ее родители, прошли через это. Маша, здоровья тебе, не возвращайся к такому ужасу", "Какой кошмар!!!!", "Я хочу это развидеть...", "Ручки как палочки... Живота вообще нет... Как дырка... Ужас!" – высказались ошеломленные подписчики.

Автор: Наталья Аряева16 ноября 2017, 11:57

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