Жена Меладзе пришла на премию в ошейнике и кожаном корсете

Бывшая солистка "ВИА Гры" и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поразила поклонников. Девушка пришла на вручение премии "Больше чем звезды" в сногсшибательном наряде.

На певице было темное кожаное платье в пол. Его верх был сетчатым, подчеркивая роскошную фигуру Альбины и приковывая взгляды к невероятному декольте. Шею девушки украшал элегантный черный чокер с серебряным украшением.

На церемонию вручения премии Альбина пришла со своим супругом Валерием Меладзе. Он был одет в классический черный смокинг, белую рубашку и бабочку в цвет костюма. Пара выглядела очень счастливой. Влюбленные сфотографировались около пресс-вола мероприятия на фоне логотипа "ОК!" и подписали снимок: "все OK,чего и вам желаем❤️!!!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Смелый наряд певицы поразил поклонников. Под фотографией девушки в Instagram появилось множество комплиментов: "Красавица💋🌺", "Пожалуй, Мадонна , позавидует", "Альбина , очень удачный подбор наряда, красотка!", "Лучшая из Виагры!", "Шикарная😍😍😍".

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Ноя 16 2017 в 12:46 PST

Хвалебные комментарии получили и совместные фотографии с Валерием Меладзе: "Красивая семья", "Дождались все-таки! Очень красивые❤ Хорошего Вам вечера! 😊", "Наконец– то стали появляться вместе. Счастья вам. Обожаю вас обоих", "❤️❤️❤️❤️шикарная пара", "Красивые какие!!", "Смотритесь вы офигенно, и оба довольные, это и есть самое главное между мужчиной и женщиной! 👍💟".

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Ноя 16 2017 в 12:56 PST

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Ноя 16 2017 в 11:39 PST



