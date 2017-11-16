Избитый Бондарчуком режиссер обратился к врачам

Режиссер Александр Молочников заявил, что ему пришлось обращаться в травмпункт. Поводом для похода к врачам стала драка с Федором Бондарчуком.

Пострадавший взял в травмпункте справку, чтобы доказать общественности, что инцидент не являлся пиар ходом для раскрутки совместного фильма Молочникова и Бондарчука. Последний выступил продюсером картины. "Я бы хотел, чтобы это была постановка, но справка из травмпункта свидетельствует об обратном", – приводит слова побитого режиссера "Ридус".

Он уверяет, что инцидент произошел задолго до выхода в прокат фильма "Мифы", над которым трудились Молочников и Бондарчук. "У нас с Федором Сергеевичем хорошие отношения. Для меня было неожиданно, что эта запись попала в Сеть. Нам обоим от этого не радостно. Отчего это случилось – это исключительно наши дела", – утверждает молодой режиссер.

В интервью телеканалу "Дождь" пострадавший отказался комментировать произошедшее. Он еще раз заявил, что у него хорошие отношения с Бондарчуком. Кроме того, Молочников не стал отвечать на вопрос о своих травмах. Вместо этого, он еще раз пригласил зрителей приходить на его картину. "Это лучше спросить у самого продюсера, почему так получилось. Я вообще не думаю, что это повод для разговора. Все в порядке", – заявил Молочников.

Представители его обидчика отказались комментировать драку. "Мы бы хотели оставить эту ситуацию без комментариев", – заявила радиостанции "Говорит Москва" Анастасия Авраменко, пресс-секретарь Федора Бондарчука.

Отметим, что многие пользователи интернета решили, что Масленников был "избит" по сценарию. Якобы, все участники драки заранее спланировали постановку, для того чтобы привлечь внимание зрителей к фильму. Именно поэтому видео появилось в Сети в день начала проката, считают пользователи.