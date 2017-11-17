Волочкова разоблачила подлого лжеца из "Дома-2"

На светлом имени великой балерины пиарятся все подряд. Но чаще иных "хайпануть" пытается Рустам Солнцев.

В эфир канала НТВ вышла программа Вадима Такменева, посвященная недавно всплывшей в Сети эротической фотосессии Анастасии Волочковой. Неизвестные злоумышленники опубликовали секс 29-летнего бизнесмена Чермена Дзотова и 41-летней балерины. Позже мужчина сообщил, что снимки у него украли.

В программе должен был участвовать и шоумен Рустам Солнцев. Но, по его словам, Волочкова запретила ему появляться в студии. "Помощники Насти увидели меня в коридоре, сообщили ей, и Волочкова просто взбесилась, – уверяет Солнцев. – Она заявила, что со мной она не будет сниматься ни при каких условиях. Ее все упрашивали, включая самого Такменева, но она рвала и метала. Хотя я приехал Настю именно защитить, потому что считаю подлостью со стороны любовника публикацию ее эротических снимков".

Прославленная балерина в интервью Dni.Ru разоблачила подлую ложь звезды "Дома-2". "Все было совершенно не так, – уверяет Анастасия. – Я этого человека даже знать не знаю. Хотя глупости с его стороны в мой адрес читаю регулярно. Он использует любую возможность паразитировать на моем имени, вот и раструбил про скандал на съемках, которого не было".

Ни Такменев, ни кто либо еще из съемочной группы, как выяснилось, не уговаривал Волочкову сменить гнев на милость. А Солнцева просто посадили на съемки другой программы – на час позже. Он там вещал про Авраама Руссо, ему ведь все равно, на чем "хайп ловить".

Стоит добавит, что для всего в жизни добившейся самостоятельно Волочковой Солнцев не является каким-либо авторитетом. Поэтому его появление в студии было бы странным. Но хотя балерине и надоело, что и он, и телеведущая Дана Борисова, а теперь еще и бизнесмен Чермен Дзотов пиарятся на ее имени, зла она не держит. И говорит, что прощает Рустаму его ложь.