Соблазнительная Мария Захарова показала свои прелести

Сотрудница МИДа затмила поп-звезд. Хотя и считает себя рядовым чиновником.

Появление в Кремлевском дворце на церемонии вручения наград "Золотой граммофон" директора департамента информации и печати МИД России Мария Захаровой стало сенсацией. Она поднялась на сцену, чтобы отдать почетную награду специально прилетевшей с Украины певице Софии Ротару. Захарова в элегантном платье с глубоким декольте выглядела стильно и сексуально. Она настоящая красавица!

Вообще, чиновница из Министерства иностранных дел – завсегдатай светских мероприятий. Летом, например, она блистала на красной дорожке Московского кинофестиваля, на открытии которого звучала песня на стихи Захаровой. Насколько Мария ощущает себя поп-звездой, за кулисами "Граммофона" у нее поинтересовался корреспондент Dni.Ru.

Мария, Вы всегда очень элегантно выглядите. У Вас есть личный стилист, имиджмейкер?

У нас в министерстве каждый сам отвечает за свой имидж, платья никто специально не привозит и прическу не делает. Кстати, я предпочитаю наряды от российских модельеров. После того как в нашей стране началась программа импортозамещения, появилось много интересных российских дизайнеров. Платьев у меня в гардеробе не так много, но достаточно для того, чтобы не выходить в свет в одном и том же.

Но звездой себя ощущаете?

Ни в коем случае. Я вообще к этому миру имею очень опосредованное отношение – уважительное, созерцательное. Я простой чиновник МИДа.

Льстит ли Вам внимание прессы, которая фотографирует Вас, обсуждает наряды?

Оно может льстить только человеку, который к такому вниманию не привык. Для меня же это очень большая ответственность, потому что всегда надо быть в форме, готовой к любому вопросу.

Мария, а часто ли с Вашим ритмом удается путешествовать?

Это часть моей жизни. Правда, в основном я очень много езжу по служебной надобности. Что касается отдыха, предпочитаю красоты родной страны. Недавно была на Алтае. Три года назад открыла для себя великолепный Крым. Меня часто приглашают на Северный Кавказ – и погостить, и по работе.