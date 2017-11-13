Изменившаяся Ротару вернулась в Россию

Певица оставила былые обиды. И получила главную музыкальную награду страны.

София Ротару уже несколько лет не дает концертов ни в России, ни на Украине. Оба государства, в числе прочих, в свое время присвоили ей звание Народной артистки. Но когда начался известный конфликт, певица предпочла сохранить нейтральность. Иначе на нее бы неминуемо с той или иной стороны посыпались камни и обвинения в предательстве.

Ротару даже в Крыму, где у нее дом и бизнес в виде отеля, не бывает. Ибо паспорт у нее украинский, прописка киевская. Хотя и очень скучает по Ялте, давно ставшей для нее родной.

В этом году поклонники могли услышать певицу на "нейтральной территории" – в Баку на фестивале "Жара" состоялся ее творческий вечер. Теперь же она согласилась выступить на церемонии вручении наград "Золотой граммофон" в Кремле.

София Михайловна с новой песней "На семи ветрах" стала королевой вечера – ее искупали в овациях зрители. А журналисты окружили украинскую гостью и пытались узнать хоть что-то. Певица в ответ улыбалась: "Спасибо за любовь, мои дорогие, у меня все хорошо, я счастлива быть с вами".

Награду Ротару получала из рук Директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой. И это символично, ведь Захарова – голос российской внешней политики. Она сравнила Ротару с недосягаемой галактикой.

София Михайловна, надо заметить, выглядит прекрасно – никогда не скажешь, что в августе она отметила 70-летие. Она помолодела, постройнела, словом, изменилась в лучшую сторону.

Оценить перемены поклонники смогут в телеверсии "Золотого граммофона", которую покажет Первый канал. Кроме того, на новогодние праздники Ротару может лично приехать и поздравить желающих 45-минутной программой из "золотых" хитов.





Просит она за частное выступление, как говорят промоутеры, около 100 тысяч евро. Но удовольствие послушать "Луну" или "Хуторянку" того стоит.