Андреева бросила Бондарчука в важный момент

В Москве прошла 13-я церемония награждения премии Glamour "Женщина года – 2017". Известный режиссер появился на значимом светском мероприятии в одиночестве.

Федора Бондарчука признали на мероприятии Мужчиной года – 2017. В этом году он снял фильм "Притяжение", который стал самым кассовым среди отечественных, а также спродюсировал несколько заметных картин.

Вместо возлюбленной Паулины Андреевой Бондарчука сопровождала на церемонии певица Глюк’oZa. Она давно дружит с мэтром отечественного кино и быстро сошлась с его избранницей. Певица рассказала, что Паулина находится на гастролях.

"Пока Паулина на гастролях с театром, поздравляю моего друга! Федор Бондарчук стал Мужчиной года по версии журнала Glamour! Ура! Мы, конечно же, всегда знали, что ты у нас самый лучший, и сегодня это только подтвердилось. Мощнейший режиссер, чувственный человек, верный друг и красивый мужчина, поздравляю с победой!" – написала в своем Instagram Глюк’oZa.

Поклонники звезды отметили, что она органично смотрится рядом с Бондарчуком, и поинтересовались, не переживает ли за жениха Паулина. В свою очередь Федор Бондарчук публично обратился к возлюбленной. "Паулина, возвращайся поскорее с гастролей", – сказал режиссер.



Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Ноя 13 2017 в 1:57 PST

Актрисой года стала Светлана Ходченкова, а вот Женщиной года – Светлана Лобода, сообщает сайт "Комсомольская правда". Ей же достался титул "Певица года". Лобода получила награду из рук главного редактора журнала Glamour Марии Федоровой.