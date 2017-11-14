Андреева бросила Бондарчука в важный момент
Федора Бондарчука признали на мероприятии Мужчиной года – 2017. В этом году он снял фильм "Притяжение", который стал самым кассовым среди отечественных, а также спродюсировал несколько заметных картин.
Вместо возлюбленной Паулины Андреевой Бондарчука сопровождала на церемонии певица Глюк’oZa. Она давно дружит с мэтром отечественного кино и быстро сошлась с его избранницей. Певица рассказала, что Паулина находится на гастролях.
"Пока Паулина на гастролях с театром, поздравляю моего друга! Федор Бондарчук стал Мужчиной года по версии журнала Glamour! Ура! Мы, конечно же, всегда знали, что ты у нас самый лучший, и сегодня это только подтвердилось. Мощнейший режиссер, чувственный человек, верный друг и красивый мужчина, поздравляю с победой!" – написала в своем Instagram Глюк’oZa.
Поклонники звезды отметили, что она органично
смотрится рядом с Бондарчуком, и поинтересовались, не переживает ли за жениха
Паулина. В свою очередь Федор
Бондарчук публично обратился к возлюбленной. "Паулина, возвращайся поскорее с
гастролей", – сказал режиссер.
Актрисой года стала Светлана Ходченкова, а вот Женщиной года – Светлана Лобода, сообщает сайт "Комсомольская правда". Ей же достался титул "Певица года". Лобода получила награду из рук главного редактора журнала Glamour Марии Федоровой.
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