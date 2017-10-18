Бондарчук в ужасе от скандала с "Матильдой"

Федор Бондарчук прокомментировал скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". Режиссер в ужасе от того, до каких масштабов он вырос.

Федор Бондарчук высказал свое отношение к ажиотажу вокруг картины "Матильда" на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Комментируя действия главной противницы фильма, депутата Госдумы Натальи Поклонской, режиссер заявил, что ее нужно остановить.

Бондарчук также отметил, что не считает скандал вокруг "Матильды" пиар-акцией. "Ничего себе пиар-акция – сожженные машины, разбитые кинотеатры и реальные угрозы в адрес создателей.", – цитирует режиссера РИА Новости.

Режиссер добавил, что категорически не приветствует шумиху такого рода. По мнению Бондарчука, фильм, который все же вышел в прокат, надо посмотреть.

Ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак оставила в соцсетях восхищенный отзыв после просмотра "Матильды". "Спасибо Алексею Учителю. И я искренне сочувствую ему за то мракобесие, которое происходит вокруг этой красиво, по-голливудски снятой сказки", – написала она.

Напомним, выход на экраны картины Алексея Учителя "Матильда" сопровождался грандиозным скандалом, который не утихает до сих пор. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посчитала, что история любви царя Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих, а потому попросила запретить фильм к показу.

Многие парламентарии, побывавшие на официальной премьере драмы, оставили положительные отзывы. По их словам, образ Николая II представлен очень достойно и поводов для конфликта нет.