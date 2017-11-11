Тарасов и Костенко выбрали неудачный день для свадьбы

Футболист Дмитрий Тарасов и его юная пассия Анастасия Костенко неоднократно намекали на скорую свадьбу. Влюбленные, якобы, даже выбрали дату.

Торжество должно состояться 14 декабря. Так, по крайней мере, решили поклонники Костенко, сопоставив запись девушки о грядущем через 36 дней большом событии с появившемся на ее безымянном пальце кольце.

Однако астрологи не рекомендуют заключать браки в выбранный футболистом и его любовницей день. "Начнем с того, что период убывающей Луны – не самое замечательное время для начала новых дел. А регистрация брака это и есть начало жизни новой семьи", – сообщил прорицатель.

Даже если пара очень долго ждала этого события, лучше все же его отложить до тех пор, пока луна не начнет расти. "Дело еще и в том, что 26 лунный день – время очень непростое, когда велика вероятность скандалов, суеты, неприятных сюрпризов в общении", – пояснил астролог.

Луна 14 декабря будет находиться в самом страстном и драматическом знаке Зодиака – Скорпионе. "Новобрачным нужно будет держать эмоции под контролем не только в день бракосочетания, но и пока будет длиться их брак. Планета любви Венера, находясь в знаке Стрельца, не располагает к постоянству в отношениях", – добавил специалист.

Через 36 дней наконец-то произойдёт то, о чем мои мысли последние 5 месяцев�� Отсчёт пошёл ��✅⏳ photo : @christishh ❤️❤️❤️ Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Ноя 7 2017 в 6:12 PST

Кроме того, астролог считает, что Дмитрий и Анастасия лукавят, заявляя о своих чувствах. "Звезды говорят, что красавицу и футболиста связывает по большей части общая любовь… к деньгам. Психологическая, гендерная, сексуальная совместимость на нуле – в карте совместимости практически нет аспектов, которые указывали на эти виды взаимодействия в паре. А вот аспектов, которые указывают на взаимную выгоду, вагон", – цитирует Wday.ru специалиста по знакам зодиака.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Окт 25 2017 в 10:01 PDT

Не скрылся от звезд и тот факт, что Тарасов относится к своей пассии более ровно, чем она к нему. "Настя в самом деле ощущает себя счастливой рядом с полузащитником "Локомотива". Так что именно она будет изо всех сил удерживать возле себя вторую половину", – резюмировал астролог.