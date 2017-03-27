Звезду "Дома-2" хотят выгнать за бесстыжее видео

Участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Ефременкова очутилась в центре скандала. Оказалось, что несколько лет назад девушка принимала участие в эротических фотосессиях.

В ролике, который кто-то выложил на просторы интернета, Юлия предстает совершенно обнаженной. Из одежды на ней только повязка для волос и небольшое изящное украшение. Девушка позирует в таких ракурсах, от которых у борцов за нравственность явно случился бы нервный припадок.

В своем Instagram Ефременкова попыталась было оправдаться за нескромный ролик. "Самое главное что близкие живы и здоровы, а остальное неважно! Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она.

Подписчики буквально засыпали девушку гневными комментариями. "Ты упала ниже плинтуса", "Муж бросил тебя и правильно сделал", "У нормальных девушек не бывает таких видео и фото". Кое-кто и вовсе предложил выгнать участницу за периметр. "Вали с проекта!" – написали Юлии.

Напомним, недавно в "Доме-2" появилась новая ведущая – певица Ольга Орлова. Участники проекта от таких перемен были явно не в восторге, позже рассказал бывший участник реалити-шоу Рустам Солнцев. "Я общаюсь с ребятами. Они все прекрасно понимают, что Ольга пришла от бывшего мужа Карманова, который возглавляет продакшн "Дома-2". Ольга провела пока только одну программу, я не видел, как это все обстояло, но те ребята, которые там были, они были, мягко говоря, не в восторге, но это вообще ничего не значит. Человеку надо подучиться, приноровиться, ей нужно понять смысл, темп этого всего", – считает шоумен.