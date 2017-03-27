Солнцев в восторге от бесстыжего видео звезды "Дома-2"
"Посмотрел ролик. Я в полном восторге. Юлия показала себя во всей красе", – поделился впечатлениями шоумен с корреспондентом Dni.Ru.
Легенда проекта Рустам Солнцев считает, что интернет-пользователи, которые после провокационного видео начали призывать Ефременкову уйти с проекта, не правы. "Никого выгонять с проекта за то, что вытворяет Юля, не стоит. Более того, ее стоит сделать знаменем, символом проекта и других призывать: "Будь как Юлия Ефременкова". Наконец-то "Дом-2" определился с форматом. Теперь обычных – назовем их в посконном смысле слова – порядочных девушек там не стало. Там теперь через одну, если не каждая, как Юлия Ефременкова", – отметил он.
Самое главное что близкие живы и здоровы ,а остальное неважно !Грехи других судить Вы так усердно рвётесь ,начните со своих ,и до чужих не доберётесь ✌️#дом2тнт #дом2 #дом2новости #постройсвоюлюбовь #сейшелы #сейшелыдом2 #юляефременкова #юлияефременкова #ефременкова P.s главное вовремя поставить точку ,спасибо тебе за это ��
Проекту это пойдет только на пользу, уверен шоумен. "Мне это очень нравится, – высказался Рустам. – Если жизнь толкнула их на такие поступки, значит, отлично, значит, так и должно было. Чем больше на проекте будет девушек свободных нравов, тем круче".
Напомним, недавно в Сети появилось видео, в котором участница телестройки позирует фотографу полностью обнаженной, не стесняясь, демонстрирует самые деликатные места. Интернет-пользователи пришли в ярость и предложили выгнать бесстыдницу из "Дома-2".
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