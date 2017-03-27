Солнцев в восторге от бесстыжего видео звезды "Дома-2"

Украину лишат "Евровидения" из-за Самойловой Машу Кончаловскую признали копией отца Самые роскошные наряды премии "Ника" Дом-2

Самое читаемое

Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
Почему пропадает Владимир Путин
партнеры
Среда 29 марта
Лента новостей
19:13
ОНФ приобщает россиян к благоустройству дворов
19:12
Ученые объяснили происхождение секса болезнями
18:40
Путин возглавил Совет по развитию местного самоуправления
18:33
Жена футболиста требует выгнать его из команды за измену
18:09
Умер российский журналист Юрий Выборнов
17:50
Россия строит первую в мире гражданскую атомную подлодку
17:41
Женское воздержание опасно для здоровья
17:39
В Вашингтоне у Капитолия открыли стрельбу
17:14
Медведева пошла на большой риск на чемпионате мира
17:06
Меркель решилась на отчаянный шаг
16:59
Взбешенный Трамп выкинул известную актрису из самолета
16:59
Половина россиян останутся без отпуска в 2017 году
16:39
"Единая Россия" открывает двери в большую политику
16:30
Неуклюжий ежик стал звездой Сети (видео)
16:23
Захарова резко ответила на призыв бойкотировать ЧМ-2018
16:23
Когда Сокольническую линию метро продлят до Коммунарки
16:06
Стоянов научит американских шпионов жить в России
16:04
Российским паралимпийцам запретили выступать на Играх-2018
15:44
Российские ученые создали шоколад из водорослей
15:43
Infiniti привез в Россию Mercedes. Тест-Драйв Infiniti Q30
15:39
Трамп отказался от Android ради "безопасного" iPhone
15:25
Дилана уговорили принять "Нобелевку"
15:16
Пассажирам самолетов рассказали о лучшем времени для похода в туалет
15:16
Путин уволил главу ГИБДД
15:01
Биологический отец благотворно влияет на ребенка
15:01
Тереза Мэй объявила о начале брекзита
14:44
Известная модель изменила миллионеру с юным американцем
14:37
Суд Лондона отправил Киев в нокдаун
14:21
Зейналова разрыдалась из-за особенной дочери
14:20
В Ельцин Центре мальчика заставили помыть рот мылом
14:20
Как изменилась Ксения Бородина
14:17
К Москве приближается огромная комета
14:16
Инкассаторы отбились от вооруженных грабителей в Оренбурге
14:10
Виктория Боня забрала дочь у бывшего мужа
14:09
Испанского посла отчитали за критику Путина
13:54
ФСБ со спецназом обыскивают саентологов в Подмосковье
13:46
Максакова предъявила России требования
13:44
К чему приводит стресс на работе
13:42
Машу Кончаловскую признали копией отца
13:41
Греф забрал к себе Максимовскую
13:29
Кудрявцева о появлении Путина на шоу "Секрет на миллион"
13:24
Самые роскошные наряды премии "Ника"
13:18
Со Стивена Кинга требуют $500 миллионов за плагиат
13:12
Людоед из Петербурга умер в колонии
13:09
Сбербанк потерял сотни миллионов на Украине
12:58
Агрессивный наркоман внезапно умер в отделе полиции
12:55
Фигурист Морозов порезал Тарасову
12:54
Композитор Пугачевой врезал солисту "Ласкового мая"
12:51
Чем грозит Москве брекзит
12:50
Кейт Миддлтон похорошела назло всем слухам о скандале с мужем
12:47
Вороненков писал в Москву перед смертью
12:45
Калининградские полицейские спасли тонувшего в глине мужчину
12:31
Правильное питание по знакам Зодиака
12:14
Что случилось с внешностью Дэвида Бекхэма
12:09
Мальта: маленькая страна для большого туризма
12:02
Киев признал Милонова угрозой
12:02
Юрий Грымов заставил актеров обнажиться
11:59
Мошенники в Эрмитаже: кто угодил в скандал
11:40
Отличница Мара Багдасарян попалась на обмане
11:30
Парализованный американец при помощи силы мысли съел крендель
11:23
Высоцкая раскрыла сущность Собчак
11:23
Елена Воробей: Пугачева предложила мне сменить фамилию
11:00
Пьяный москвич выжил после падения с шестого этажа
10:51
Ольга Орлова внезапно заселилась в "Дом-2"
10:46
Упрямая женщина родила сына после 11 дочерей
10:45
Жириновский неожиданно обставил Поклонскую
10:42
На складе в Новой Москве произошел крупный пожар
10:31
В столице из банкомата похитили миллион рублей
10:30
Шепелев пошел против решения суда
10:28
Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши назло России
10:20
Директора департамента Минкультуры задержали в Москве
10:13
Путин увеличил Российскую армию
10:09
Главной красавицей России стала маленькая девочка
10:03
Отец Фриске: Жанне что-то постоянно чудилось, мнилось
09:49
Собака загрызла хозяина во время съемок фильма
09:39
На юге Москвы заблокировано движение трамваев
09:21
Бегавшего по дороге школьника сбил джип (видео)
09:19
Обнажившая свои прелести Высоцкая произвела фурор на премии
09:09
Когда в Москву вернется весна
09:06
Большинство российских продуктов признаны опасными
09:02
Из-за землетрясения на Камчатке объявлена угроза цунами
08:52
Пластика изменила звезду "Дома-2" до неузнаваемости
08:47
За стеной Цоя на Арбате установят слежку
08:36
Эвелина Бледанс пришла на премию "Ника" в игривом виде
08:32
Мария Максакова сделала объявление после смерти мужа
08:29
Названы лучшие российские фильмы года
08:28
Вороненков купил украинское гражданство за пять тысяч
08:21
Порошенко вынудил Сбербанк продать "дочку" за бесценок
08:00
Летевший из Москвы лайнер экстренно сел в Екатеринбурге
22:02
Чем спастись от новой вспышки гриппа
22:02
В московском метро из-за пассажира произошел сбой
21:57
Азиаты сходят с ума от русской красавицы
21:53
Светличной угрожает серьезный недуг
21:46
Плохие приметы на похоронах
21:45
В Подмосковье в ДТП с КамАЗом погиб человек
21:38
На юге Москвы с крыши ТЦ упал подросток
21:29
Секс с чиновником хотят приравнять к взятке
21:23
"Иван" вытеснит "КамАЗ" с российских дорог
21:11
Экипаж ДПС сбил девушку на пешеходном переходе (видео)
20:58
Девочка перепутала водонагреватель с роботом (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Диана Шурыгина угодила в новый скандал
Гибель мужа обеспечила Марии Максаковой аншлаг
Бывший любовник назвал Проклову королевой постели
Мария Максакова сделала объявление после смерти мужа
Максакова предъявила России требования
Врачи борются за жизнь певца Николая Носкова
Шоу-бизнес

Солнцев в восторге от бесстыжего видео звезды "Дома-2"

Рустам Солнцев. Фото: instagram.com/solncevrustam_
Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев по достоинству оценил видеоролик с участием нынешней звезды телепроекта Юлии Ефременковой. Оказалось, что раньше девушка принимала участие в фотосессиях порнографического характера.

Продолжение: Ольга Орлова внезапно заселилась в "Дом-2"
прочитано 7280 раз

"Посмотрел ролик. Я в полном восторге. Юлия показала себя во всей красе", – поделился впечатлениями шоумен с корреспондентом Dni.Ru.

ПО ТЕМЕ

Звезду "Дома-2" хотят выгнать за бесстыжее видео

Звезду "Дома-2" не узнают после операций

 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

Легенда проекта Рустам Солнцев считает, что интернет-пользователи, которые после провокационного видео начали призывать Ефременкову уйти с проекта, не правы. "Никого выгонять с проекта за то, что вытворяет Юля, не стоит. Более того, ее стоит сделать знаменем, символом проекта и других призывать: "Будь как Юлия Ефременкова". Наконец-то "Дом-2" определился с форматом. Теперь обычных – назовем их в посконном смысле слова – порядочных девушек там не стало. Там теперь через одну, если не каждая, как Юлия Ефременкова", – отметил он.

Самое главное что близкие живы и здоровы ,а остальное неважно !Грехи других судить Вы так усердно рвётесь ,начните со своих ,и до чужих не доберётесь ✌️#дом2тнт #дом2 #дом2новости #постройсвоюлюбовь #сейшелы #сейшелыдом2 #юляефременкова #юлияефременкова #ефременкова P.s главное вовремя поставить точку ,спасибо тебе за это ��

Публикация от Юлия Ефременкова (@efremenkovvva)

Проекту это пойдет только на пользу, уверен шоумен. "Мне это очень нравится, – высказался Рустам. –  Если жизнь толкнула их на такие поступки, значит, отлично, значит, так и должно было. Чем больше на проекте будет девушек свободных нравов, тем круче".

Напомним, недавно в Сети появилось видео, в котором участница телестройки позирует фотографу полностью обнаженной, не стесняясь, демонстрирует самые деликатные места. Интернет-пользователи пришли в ярость и предложили выгнать бесстыдницу из "Дома-2".

Автор: Любовь Порываева27 марта 2017, 22:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"

567

комментарии

Политика

Чем грозит Москве брекзит
Испанского посла отчитали за критику Путина
Киев признал Милонова угрозой
Украина ждет войну с Россией этой осенью

Шоу-бизнес

Олигарх избил знаменитую жену-модель
Варнаву подняли на смех
Наргиз сделали больно на Украине
Любовника не позвали на похороны Джорджа Майкла

Проишествия

Собака загрызла хозяина во время съемок фильма
Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель
Самолет убил девушек во время селфи-фотосессии
Экипаж ДПС сбил девушку на пешеходном переходе (видео)

Lifestyle

Взбешенный Трамп выкинул известную актрису из самолета
Дилана уговорили принять "Нобелевку"
Со Стивена Кинга требуют $500 миллионов за плагиат
Мальта: маленькая страна для большого туризма
Шоу-бизнес

Отец Фриске: Жанне что-то постоянно чудилось, мнилось

Родитель покойной артистки дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Кудрявцева о появлении Путина на шоу "Секрет на миллион"

Популярная телеведущая раскрыла тайны скандальной передачи
Шоу-бизнес

Онкобольная певица решилась на "страшный" укол

Лама Сафонова со страхом ждет инъекции в живот
Общество

Половина россиян останутся без отпуска в 2017 году

Для этого нашим соотечественникам не хватает денег

Гороскоп

Правильное питание по знакам Зодиака
Светличной угрожает серьезный недуг
Лиза Боярская уйдет в политику
Астрологический прогноз с 27 марта по 2 апреля

Фоторепортажи

Юрий Грымов заставил актеров обнажиться
Главной красавицей России стала маленькая девочка
Пластика изменила звезду "Дома-2" до неузнаваемости
Эвелина Бледанс пришла на премию "Ника" в игривом виде

Спорт

Фигурист Морозов порезал Тарасову
Кузнецовой устроили травлю во время матча с Уильямс
У Емельяненко родилась четвертая дочь
Американцы выдавливают Илюмжинова из FIDE

Регионы

В Ельцин Центре мальчика заставили помыть рот мылом
Насильник из эротического сна украл у калужанки трусики
Чиновник устроил стрельбу по дороге на свадьбу (видео)
Трое детей погибли из-за возгорания стиральной машины
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru