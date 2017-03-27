Солнцев в восторге от бесстыжего видео звезды "Дома-2"

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев по достоинству оценил видеоролик с участием нынешней звезды телепроекта Юлии Ефременковой. Оказалось, что раньше девушка принимала участие в фотосессиях порнографического характера.

"Посмотрел ролик. Я в полном восторге. Юлия показала себя во всей красе", – поделился впечатлениями шоумен с корреспондентом Dni.Ru.

Легенда проекта Рустам Солнцев считает, что интернет-пользователи, которые после провокационного видео начали призывать Ефременкову уйти с проекта, не правы. "Никого выгонять с проекта за то, что вытворяет Юля, не стоит. Более того, ее стоит сделать знаменем, символом проекта и других призывать: "Будь как Юлия Ефременкова". Наконец-то "Дом-2" определился с форматом. Теперь обычных – назовем их в посконном смысле слова – порядочных девушек там не стало. Там теперь через одну, если не каждая, как Юлия Ефременкова", – отметил он.

Проекту это пойдет только на пользу, уверен шоумен. "Мне это очень нравится, – высказался Рустам. – Если жизнь толкнула их на такие поступки, значит, отлично, значит, так и должно было. Чем больше на проекте будет девушек свободных нравов, тем круче".

Напомним, недавно в Сети появилось видео, в котором участница телестройки позирует фотографу полностью обнаженной, не стесняясь, демонстрирует самые деликатные места. Интернет-пользователи пришли в ярость и предложили выгнать бесстыдницу из "Дома-2".