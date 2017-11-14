Бывшая жена Панина рассказала о гибели дочери

Мать Нюси в шоке от поведения "извращенца и социопата". Скорее всего, она себя просто накручивает. Алексей производит впечатление хотя и эпатажного, но адекватного человека.

Поклонники могут что угодно говорить и думать об отношениях Алексея Панина с дочерью, но те, кто знает актера лично, уверяют: он примерный, заботливый и понимающий отец. Дома в колготках не ходит, мужчин и собак не водит, да и вообще показывает себя только с положительной стороны. С дочкой Анной, которую актер ласково называет Нюсей, они живут душа в душу и смеются над теми, кто поливает их грязью.

"Помоечные журналисты сочиняют истории про меня и секс с собакой, чтобы отобрать мою дочь. Они не гнушались никакими способами, чтобы поливать меня грязью. Моя дочь знает правду. Она знает, как ко мне относятся Кобзон и Этуш – наши великие народные артисты, которые не позволяют себе шутки на уровне Галкина. А о моей сексуальной ориентации мы с дочерью не говорим", – заверил Панин.



Однако бывшая гражданская жена артиста и мать его дочери уверена, что Алексей пагубно влияет на ребенка. Юлия Юдинцева долго судилась с ним, но так и не смогла вернуть девочку. А теперь обратилась к общественности с мольбой: "Помогите мне! Моя дочь – в руках извращенца и социопата! Я боюсь, что она попадет в эти компании, и ее будут использовать. Дети, которые попадают в такой ад, потом страшные вещи делают с собой. Этот подонок возит дочь на свингерские пляжи с девками погаными... Аня погибнет там!"

Грязные обвинения в том, что он губит и морально развращает дочь, Панин опроверг. "Я не делаю этого при ребенке!" – цитирует актера журнал "Тайны звезд". Тест на детекторе лжи в программе "На самом деле" подтвердил, что Нюся никогда не была свидетельницей оргий.