"Дочку очень жалко": Поплавская просит принудительно лечить Панина

Алексея Панина надо принудительно лечить, уверена актриса и телеведущая Яна Поплавская. Соцсети бурно обсуждают выпущенный актером провокационный ролик и вызов скандалиста в полицию.

Яна Поплавская пожалела дочь Алексея Панина. А сам он явно нуждается в хорошем докторе, уверена телеведущая. Обсуждение скандала, в который недавно вступила и депутат Наталья Поклонская, разгорелось на странице члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна в соцсети Facebook.

"Дорогой", Лёша Панин (дорогой в смысле много берет с каналов) Оскорбил чувства верующих и даже не верующих , но потрясённых тем , что может себе позволить взрослый мужчина у которого видимо совсем уехала крыша. Лёшу надо лечить принудительно. Ребёнка очень жалко (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", - прокомментировала Поплавская размещенный Манукяном ролик, в котором Панин пытается оправдаться.

По словам Алексея, его вызывали в полицию еще две недели назад, о чем ему сообщил участковый. Актеру придется дать объяснения, однако он не считает себя виноватым.

"Это был шуточный ролик в рамках проекта "Хайпновости". Мы сделали пародию на фильм "Матильда". Я сыграл Николая II. Все мои зрители остались в восторге. Я даже представить не мог, что этот коротенький фильм может кого-то оскорбить. Кстати, я смотрел картину Алексея Учителя. Фильм мне не понравился, но никаких оскорблений чувств верующих я там не заметил. Когда была вся эта истерия, я не сомневался, что Поклонская с Учителем таким образом решили распиарить фильм, но сейчас понял, что никаких договоренностей между ними не было", – заявил Панин.

Как писали Dni.Ru, бывший генеральный прокурор Крыма подала на актера заявление в полицию за оскорбление чувств верующих. Как позже рассказал Панин, в своем юмористическом шоу "Хайпновости" он надел костюм а-ля Николай II и пошутил на тему фильма "Матильда". Скандально известный артист заявил, что хочет, чтобы депутат "отстала от бедного Алексея Учителя". Поэтому он сам снял фильм об отношениях российского императора и Матильды Кшесинской и представил его трейлер.

В своем киношедевре Панин, переодетый в костюм царя, всячески пытается избежать приставаний Матильды. На вопрос: "Вы что, святой?", он отвечает: "Вообще-то да". После демонстрации трейлера актер обратился к Поклонской: "Наташа, если тебе понравилось – напиши мне, я покажу тебе полную версию!"

Выход на экраны картины Алексея Учителя "Матильда" сопровождался грандиозным скандалом. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посчитала, что история любви царя Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих, и попросила запретить фильм к показу. Несмотря на протесты и угрозы православных активистов, 24 октября "Матильда" все же вышла на большие экраны. После премьеры Поклонская заявила, что в этой борьбе она все равно осталась победительницей.