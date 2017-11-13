Жена поставила точку в браке с изменником Аршавиным

Алиса Аршавина дала откровенное интервью. Женщина поставила точку в браке с прославленным футболистом, признавшим свою измену. Она готова дать ему шанс.

Алиса Аршавина дала первое интервью после разрыва с мужем. Сейчас Андрей находится на базе своего клуба в Алма-Ате, а Алиса с детьми проживает в Санкт-Петербурге. Супруги не виделись два месяца. Однако в ближайшее время футболист намерен приехать к жене и детям. Алиса приняла решение простить мужа.

"Я хочу начать все с начала и попробовать с чистого листа. И вообще забыть все, независимо от того, были ли там какие-то интрижки у кого-то и так далее, потому что у нас есть семья, потому что нам хорошо вместе, потому что мне хорошо с ним. И я хочу, я готова дать ему еще один шанс", – заявила Аршавина.

Супруги обмениваются сообщениями и с нетерпением ждут встречи. "Скажу честно, мы хорошо сейчас общаемся. Каждый день пишет, спрашивает про меня и детей... Стал очень внимательным по отношению ко мне. Андрей вообще повзрослел, он вообще сейчас другой человек. Мы стали общаться так, будто вот только познакомились. Как будто только начались наши отношения. Мы не возвращаемся к тем темам, мы как-то романтично общаемся. Когда он приедет, я хочу просто обнять его, поцеловать и сказать, что люблю", – цитирует супругу футболиста Life.ru.

Публикация от Алиса Аршавина (@alisiaarshavina) Сен 6 2017 в 4:00 PDT

Ранее Андрей Аршавин признался в откровенном интервью, что мечтает вернуться в семью. Алиса высоко оценила этот поступок мужа. "Это очень сильный поступок с его стороны, учитывая его мегапопулярность. Я оценила этот шаг, для меня это важно!" – отметила Аршавина. При этом Алиса заявила, что они с Андреем не поднимают старые темы в своих разговорах. "Оставался же всего один шаг до развода. Ну вообще один", – подчеркнула супруга спортсмена.