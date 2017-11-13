Любовника Волочковой вывели на чистую воду после секс-скандала

Член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Александр Хаминский прокомментировал Dni.Ru скандальную историю с интимными снимками знаменитой балерины. Он уверен, что объявивший себя кавалером Анастасии 29-летний Чермен Дзотов использовал Волочкову, чтобы получить известность.

По мнению Хаминского, Дзотов просто решил сделать себе пиар на Волочковой. Собеседник Dni.Ru уверен, что в правоохранительные органы по поводу якобы украденных из личных аккаунтов интимных снимков с балериной Чермен не обращался. "Никаких заявлений в полицию Дзотов не подавал. Следовательно, главный аргумент, якобы подтверждающий наличие хакеров, несостоятелен", - говорит Хаминский.

"Если бы фотографии действительно были похищены, злоумышленники, решившие их опубликовать, должны разместить более откровенные снимки, причем на них были бы видны и Дзотов, и Волочкова. С учетом кавказского менталитета Дзотов не смог разместить фото, где виден он сам в момент полового акта. Соцсети Дзотова при этом ведутся и наполняются регулярно", – комментирует Александр Михайлович.

"И еще важный момент: отсутствие фактического взлома его соцсетей. Он ведь говорил, что его взломали!" – отмечает член общественного совета при ГУ МВД России по Москве. "Оценка указанных выше обстоятельств позволяет сделать однозначный вывод, что организатором и исполнителем утечки является сам Чермен Дзотов. То есть вся история сфабрикована им", – добавил Хаминский.

Собеседник Dni.Ru отмечает, что были проведены две экспертизы – лингвистическая и психолого-психиатрическая. "Все заявления Дзотова не соответствуют действительности, в различных высказываниях имеют место противоречивые и исключающие друг друга сведения", – заключил Александр Михайлович.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Окт 13 2017 в 2:42 PDT

"В то же время поступила информация о Дзотове из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и "Спарк". Выяснилось, что никакой он не бизнесмен, активов и доходов не имеет. Следовательно, все, что он рассказывает СМИ, потенциальным клиентам, любовницам, – чистая ложь", – говорит Хаминский. По его словам, Дзотов предлагал и ему пиар-услуги, но когда выяснилось, что он с работой не справился, предложил создать "скандальные" инфоповоды с упоминанием известных личностей, от чего Александр Михайлович категорически отказался. По мнению Хаминского, уличить Чермена во лжи по поводу истории с Волочковой не сложно. "Есть технические экспертизы, есть возможность запроса информации у сотовых операторов. Более того, ведь очевидно, что ни одному человеку не придет в голову выкладывать в интернет подобные снимки", – уверен собеседник Dni.Ru.

Напомним, ранее в Сети появились фотографии Анастасии Волочковой, на которых та занимается сексом с неким мужчиной. Им оказался 29-летний Чермен Дзотов. Он заявил, что неизвестные злоумышленники выложили в Сеть снимки его секса с балериной Анастасией Волочковой. На фото танцовщица запечатлена без одежды, стоящей на коленях, а позади нее – мужчина, который, по всей видимости, и сделал пикантный кадр. Позже Чермен Дзотов сказал, что снимки у него украли. Затем опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с Волочковой.