Волочкова взбешена публикацией интимных снимков

Балерина уверяет, что чувствует себя мерзко от произошедшего. Но не хочет оправдываться за поступки подонков.

Укусить побольнее, ударить посильнее, оскорбить одинаковую женщину – удел слабых мужчин. Низко и подло публиковать ее откровенные снимки, пиариться на грязи. Именно так вышло с прославленной балериной Анастасией Волочковой.

Неизвестные злоумышленники выложили в Сеть фотографии секса 29-летнего бизнесмена Чермена Дзотова и 41-летней балерины Анастасии Волочковой. На снимках танцовщица запечатлена без одежды, стоящей на коленях, а позади нее – мужчина, который, по всей видимости, и сделал пикантное фото.

Позже мужчина сообщил, что снимки у него якобы украли: "Это дело рук мошенников, которые своровали мою телефонную карточку и взломали все мои соцсети полгода назад. Они начали распространять мои интимные фото с Волочковой после того, как я отказался им выплатить деньги".

Dnu.Ru cвязались с самой балериной, чтобы узнать о ее реакции на произошедшее. Волочкова была взбешена всей этой гнусной историей. "Если кто-то решил использовать меня, как орудие своего пиара, бог ему судья, – заявила она. – Всех, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии. Мерзко, конечно. Позор тому, кто это выставляет. Сильным не нужны оправдания, а слабым они не помогут. Я не хочу и не буду оправдываться за поступки подонков"