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Волочкова получила неожиданный подарок после секс-скандала

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Известная танцовщица Анастасия Волочкова похвасталась необычным подарком. У нее появился iPhone X.
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Судя по всему, пока модный гаджет заставил Волочкову испытать только негативные эмоции. Балерина потратила на настройку смартфона порядка пяти часов.

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"Пока непонятная история. А как вам? У кого он есть. Не легче ли было с обычными?", – вопрошает танцовщица. Волочкова добавила, что камера, установленная в новом телефоне, ей определенно понравилась.

Некоторые пользователи связали появление нового телефона с секс-скандалом, в центре которого недавно оказалась артистка. "Мало фоток утекло в инет, к сожалению. Ну и не так уж они и откровенные к сожалению. Надеюсь, что на новенький X сделаете отличный фотосет (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – шутит один из комментаторов.

Напомним, в Сети появились откровенные снимки 29-летнего бизнесмена Чермена Дзотова и 41-летней балерины Анастасии Волочковой. Предприниматель сообщил, что эти фотографии у него украли.

Балерина была вне себя из-за этой гнусной истории. "Если кто-то решил использовать меня, как орудие своего пиара, бог ему судья", – прокомментировала ситуацию она в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Автор: Евгений Мышко12 ноября 2017, 14:05

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