Волочкова получила неожиданный подарок после секс-скандала

Известная танцовщица Анастасия Волочкова похвасталась необычным подарком. У нее появился iPhone X.

Судя по всему, пока модный гаджет заставил Волочкову испытать только негативные эмоции. Балерина потратила на настройку смартфона порядка пяти часов.

"Пока непонятная история. А как вам? У кого он есть. Не легче ли было с обычными?", – вопрошает танцовщица. Волочкова добавила, что камера, установленная в новом телефоне, ей определенно понравилась.

Некоторые пользователи связали появление нового телефона с секс-скандалом, в центре которого недавно оказалась артистка. "Мало фоток утекло в инет, к сожалению. Ну и не так уж они и откровенные к сожалению. Надеюсь, что на новенький X сделаете отличный фотосет (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – шутит один из комментаторов.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Ноя 11 2017 в 4:17 PST

Напомним, в Сети появились откровенные снимки 29-летнего бизнесмена Чермена Дзотова и 41-летней балерины Анастасии Волочковой. Предприниматель сообщил, что эти фотографии у него украли.

Балерина была вне себя из-за этой гнусной истории. "Если кто-то решил использовать меня, как орудие своего пиара, бог ему судья", – прокомментировала ситуацию она в беседе с корреспондентом Dni.Ru.