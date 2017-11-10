Молодой любовник о Волочковой и их фото во время секса

В Сети появились фотографии Анастасии Волочковой, на которых та занимается сексом с неким мужчиной. Им оказался 29-летний бизнесмен Чермен Дзотов. Он откровенно рассказал об отношениях с балериной.

Все началось с того, что неизвестные злоумышленники выложили в Сеть фотографии секса бизнесмена Чермена Дзотова и балерины Анастасии Волочковой. На снимках танцовщица запечатлена без одежды, стоящей на коленях, а позади нее – мужчина, который, по всей видимости, и сделал пикантное фото.

Позже 29-летний Чермен Дзотов признался, что снимки у него украли. "В интернете мошенники начали распространять мои интимные фото с Волочковой после того, как я отказался им выплатить деньги. Бог им судья", – коротко оповестил подписчиков представительный брюнет на своей официальной страничке в социальной сети "ВКонтакте".

Поклонники весьма неоднозначно отнеслись к сообщению Чермена. "Фото в студию пожалуйста (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чермен, такой пиар только на руку тебе. Не обращай внимание", "А может это и есть ход пиара?)Ведь черный пиар тоже пиар)", "А есть видео?" – издевательски прокомментировали запись бизнесмена пользователи Сети.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Окт 13 2017 в 2:42 PDT

Позднее Дзотов опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с Волочковой. На снимке парочка сидит за столом, и никаким интимом там и не пахнет. В подписи к публикации Чермен решил расставить все точки над i.

"Я сожалею о том, что это произошло. С Настей мы уже больше года не общаемся, и мне больше всего не хотелось бы, чтобы это отразилось на ее нынешних отношениях. Это дело рук тех же мошенников, которые своровали мою телефонную карточку (была оформлена не на меня) и взломали все мои соцсети полгода назад. Странно, что выложили не сразу, а спустя полгода, тогда только удалили несколько моих сообществ. Но мы это так теперь точно не оставим", – пообещал бизнесмен.