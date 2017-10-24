Друг пролил свет на судьбу Регины Дубовицкой

У ведущей "Аншлага" все хорошо. Она готовится к юбилею.

В столичном "Крокус Сити Холле" состоялся традиционный концерт "Все хиты юмора". Радиостанция "Юмор ФМ" собрала на одной сцене главных отечественных звезд. Среди них был и Михаил Грушевский. После выступления он пообщался с корреспондентом Dni.Ru.

"Меня часто просят: "Расскажите последний анекдот!" – улыбается артист. – И это всегда веселит, я отвечаю: "Давайте для начала найдем очередь из анекдотов и выясним, кто последний, а я за ним буду!"

Но потом Михаил стал серьезным и признался, что переживает из-за экономического кризиса. Мол, он очень затронул артистов: "Люди могут позволить себе тратить меньше на развлечения, поэтому билеты продаются хуже. Да и былых разгульных корпоративов уже нет – все экономят и планируют свою жизнь. Поэтому знаменитости, как и все люди, на своих шкурах и кошельках почувствовали трудности – мы такая же часть общества, как и представители других профессий". Стоит заметить, что и до кризиса Грушевский, как говорят, зарабатывал очень скромно – примерно 1500-2000 долларов за выступление, тогда как Галкин, Жванецкий и Задорнов брали за концерт по 30 тысяч.

"Я стараюсь диверсифицировать возможности зарабатывания денег, – продолжает Грушевский. – Ведь когда тебе уже за 50, ты понимаешь, что можно зарабатывать не только основной профессией, но и применять себя в других ипостасях. Но я, в любом случае, связываю это только с живым общением. Я не великий бизнесмен, но могу быть ведомым. И если близкий человек сделает мне интересное предложение, то могу подумать. Возможно, у меня мог бы появиться свой ресторан, где я бы мог стать хозяином атмосферы. Но это пока гипотетически".

Не могли мы не спросить Михаила о судьбе Регины Дубовицкой – его подруге. Она с 1987 года вела юмористическую программу "Аншлаг", но потом куда-то пропала. Хотя 3 ноября должна вновь появиться в эфире телеканала "Россия" – там будут праздновать 30-летие передачи. "У Регины все хорошо, она в порядке, – коротко ответил Грушевский. – Но лучше найти ее саму и спросить".