Онкобольной Гайдулян разводится с женой

Актер Андрей Гайдулян и его жена Диана Очилова подают на развод. Паре не удалось сохранить семью.

Опасения поклонников подтвердились. Пара планирует официально разорвать все отношения. Об этом сообщили друзья артистов.

"Жили как на вулкане – ссорились и мирились, и так по кругу. Они даже брали паузу, чтобы спасти семью. Но ничего не вышло", – заявил журналу "Стархит" источник, знакомый с ситуацией. Гайдулян и его жена очень отдалились друг от друга и каждый пошел своей дорогой.

"У Андрея постоянные съемки, Диана получает образование и занимается собой", – заявили друзья семьи. Когда именно произойдет развод, неизвестно.

Отметим, что в то же время Очилова опубликовала в социальной Сети Instagram необычное видео. Она прочитала на камеру стихотворение Иосифа Бродского "Прощай".

Публикация от Diana Ochilova (@dianochka69) Ноя 10 2017 в 2:33 PST

"Вы все сказали за меня еще много лет назад", – подписала публикацию она. Не исключено, что эти строчки Очилова посвятила разрыву с Гайдуляном.

Напомним, Андрей Гайдулян женился на своей давней подруге Диане Очиловой в 2016 году. Перед этим пара пережила тяжелейший период: артист долгое время лечился от рака.