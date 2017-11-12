Онкобольной Гайдулян разводится с женой
Опасения поклонников подтвердились. Пара планирует официально разорвать все отношения. Об этом сообщили друзья артистов.
"Жили как на вулкане – ссорились и мирились, и так по кругу. Они даже брали паузу, чтобы спасти семью. Но ничего не вышло", – заявил журналу "Стархит" источник, знакомый с ситуацией. Гайдулян и его жена очень отдалились друг от друга и каждый пошел своей дорогой.
"У Андрея постоянные съемки, Диана получает образование и занимается собой", – заявили друзья семьи. Когда именно произойдет развод, неизвестно.
Отметим, что в то же время Очилова опубликовала в социальной Сети Instagram необычное видео. Она прочитала на камеру стихотворение Иосифа Бродского "Прощай".
"Вы все сказали за меня еще много лет назад", – подписала публикацию она. Не исключено, что эти строчки Очилова посвятила разрыву с Гайдуляном.
Напомним, Андрей Гайдулян женился на своей давней подруге Диане Очиловой в 2016 году. Перед этим пара пережила тяжелейший период: артист долгое время лечился от рака.
29-летний брюнет откровенно высказался об отношениях с балериной
"Жить и жить бы на свете, но, наверно, нельзя", – говорит в ролике сатирик
Героиню новостей пригласили на телестройку в качестве эксперта
Телеведущая поделилась в Instagram фотографией нового платья