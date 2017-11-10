Беглая жена Джигарханяна: Муж живет в скотских условиях

Под воздействием стресса и антисанитарных условий актер утратил адекватность. Его срочно нужно спасти.

Сбежавшая в Грузию Виталина Цымбалюк-Романовская через своих представителей Элину Мазур и Наталию Корнееву попросила президента Владимира Путина вмешаться в дикую ситуацию, в которой оказался Армен Джигарханян.

"Мой муж живет в театре в антисанитарных условиях, без удобств и надлежащего медицинского присмотра… Из-за тяжелой формы сахарного диабета, под воздействием стресса и скотских условий, в которых он вынужден теперь проживать, Армен Борисович, скорее всего, не в состоянии дать себе отчет в том, что с ним произошло, и нуждается в помощи и спасении", – написала Виталина в открытом письме.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Вот уже месяц, как народный артист Армен Борисович Джигарханян лишился своего дома, семьи и находится в неблагоприятных условиях жизни, и все это может привести к трагически необратимым последствиям", – пишет Цымблюк-Романовская.

Виталина уверяет, что ее муж попал под влияние группы людей во главе с Артуром Согомоняном, которого ряд СМИ называют "другом Джигарханяна". "Цель этой группы – осуществить рейдерский захват театра под руководством Джигарханяна, а также завладеть имуществом жены артиста, – кричит Виталина. – Эти люди действуют преступно, цинично, нагло и демонстративно".

"Просим Вас спасти великого актера Джигарханяна Армена Борисовича! Мы в этой ситуации бессильны", – приводит обращенные к главе государства слова Виталины НСН.