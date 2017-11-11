Как живет вдова Ильи Олейникова

Ведущий "Городка" Илья Олейников скончался пять лет назад 11 ноября. В годовщину смерти юмориста его жена рассказала, как семья справляется с утратой.

С Ириной Клявер Илья Олейников прожил в браке 38 лет, у пары родился сын Денис, который стал известным певцом. В день смерти артиста его семья вот уже пять лет собирается вместе.

"Обычно в этот день мы собираемся в храме, служится панихида, затем идем на кладбище, возлагаем цветы. В этом году у нас был очень хороший день воспоминаний 10 июля – в день рождения Илюши. Ведь в этом году ему исполнилось 70 лет", – рассказала вдова звезды "Городка".

Партнер по юмористической программе Олейника Юрий Стоянов не присутствовал на поминальной церемонии. Ирина объяснила это давней традицией – артисты родились в один день, не праздновали вместе.

"Юра прислал видео. Он озвучил очень хорошую инициативу – обращение к властям города об открытии мемориальной доски в честь Илюши. Я уверена, что это сбудется", – сообщила вдова.

Родные надеются, что табличку установят на доме номер 26 по набережной реки Фонтанки. Именно там несколько лет работали Илья и Юрий, там находилась студия "Позитив", записывались сюжеты для "Городка".

Семья Олейника так и не приняла его уход. Сын все еще говорит о ведущем в настоящем времени. "Недавно у Дениса был сольный концерт. За кулисами я сказала ему: "Сыночек, папа гордился бы тобою!" "Он и гордится!" – ответил он мне, все время чувствуя его поддержку", – цитирует "Собеседник" Ирину.

По словам Клявер, муж ей приснился только пару раз, но эти сны она хорошо запомнила. "В последний раз Илюша поинтересовался моим здоровьем и предложил сесть с ним в машину. Но я прошла мимо", – вспоминает вдова.

О новых отношениях Ирина даже не хочет думать. По словам женщины, она живет одним днем и загадывать на перед не собирается. "Стараюсь быть полезной своим близким и родным людям. А там, как говорится, будь что будет", – заключила она.





Актер, телеведущий и композитор Илья Олейников скончался 11 ноября 2012 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

