Что стало с родными погибшего Александра Дедюшко

Прошло десять лет, как трагически ушел из жизни некогда популярный актер Александр Дедюшко. Журналисты связались с его бывшей женой, чтобы узнать, что стало с родными покойного артиста.

В результате ДТП на 110-м километре трассы Москва – Уфа 3 ноября 2007 года погиб актер Александр Дедюшко, его жена Светлана и восьмилетний сын Дмитрий. По непонятным причинам автомобиль артиста пересек две сплошные полосы и попал под колеса грузовика. Сразу после аварии на месте происшествия начала работать следственная бригада, которой предстояло разобраться в том, почему произошла эта автокатастрофа. Вскоре виновный был найден, и им оказался сам погибший актер.

Спустя десять лет после трагедии журналисты связались с бывшей женой Дедюшко Людмилой Томилиной, с которой прожил 22 года, родил дочь Ксению, однако ушел, когда влюбился в другую женщину. "Когда Саша сказал, что у него появилась другая, я отпустила его... Да, мне было трудно, плакала, но у нас с ним хватило ума не делать дочку заложницей нашего развода. После расставания мы оставались друг другу близкими, родными людьми! И я, и наша дочь Ксюша дружили со Светой, с Димой. Мы общались семьями. Может, кому-то покажется странным, что бывшая и нынешняя жены общаются, но у нас было именно так", – заявила экс-супруга артиста.

Людмила рассказала. что после смерти Дедюшко объявились родители его жены Светланы, которых якобы "раньше никто не видел". "Они переехали в его дом под Липецком, а сестра Светы осталась жить в квартире Саши в Москве. Вернее, он был владельцем двух комнат в трехкомнатной квартире, по соседству с ним жила 92-летняя бабушка. Причем вторую комнату он выкупил незадолго до смерти. Мы не хотели никакой вражды с родственниками Светы. И моя дочь, и мама Саши Елена Владимировна отказались от всех прав на наследство", – отметила Людмила.

Единственное, по словам женщины, они просили родственников вернуть им награду Дедюшко за лучшую мужскую роль в сериале "Оперативный псевдоним". Те якобы запросили деньги. Второй муж Людмилы заплатил им требуемую сумму, однако родственники заявили, что будто потеряли награду.

"И каково же было мое удивление, когда спустя пять лет после трагедии в программе "Прямой эфир", куда нас затащили обманом, показали эту награду. Я никогда не думала, что люди могут так подло поступать! Когда случилась трагедия с Сашей, мы договорились, что до 40 дней не будем разбирать его вещи. Когда мы потом приехали в квартиру, там все было пусто", – пожаловалась Людмила.

Женщина рассказала, что стало со старенькой матерью покойного актера. "В этом году в конце мая у Елены Владимировны случился инсульт. После этого она уже не смогла встать с постели. Хорошо, что с ней живет ее внучка Татьяна (дочь родного брата Дедюшко, которого давно нет в живых. – Прим.ред.), она организовала уход. А вот 7 августа Елена Владимировна умерла..." – цитирует экс-супругу Дедюшко "Собеседник".