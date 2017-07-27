Вдова Влада Листьева покинула Россию

Журналисты узнали, что вдова Влада Листьева Альбина Назимова живет за границей. Декоратор устроила уютное гнездышко в солнечной Испании.

Как утверждают журналисты, Альбина Назимова решилась на переезд благодаря своему избраннику Александру Русинову, гонщику и ресторатору. пара долго выбирала виллу, объездила несколько регионов Испании. Наконец их выбор пал на городок Плайа-де-Аро. Именно там Альбина и Александр нашли дом с бассейном на холме, у подножия Пиренейских гор, компетентно сообщает Eg.RU.

В недавнем интервью Альбина Назимова рассказала о своем испанском жилье. "Я была уверена, что придется все переделывать, но в конце концов мы вообще ничего не стали трогать. Даже кухню. Просто перекрасили ее. А места здесь райские. Очень спокойно. И дышится приятно. Чего я еще хочу от жизни? У меня столько всего было, что я, наверное, ничего не хочу. Хочу перестать бояться за близких людей, но понимаю, что это невозможно, а значит – ничего не хочу", – заявила декоратор.

Напомним, об отношениях вдовы Влада Листьева Альбины Назимовой и Александра Русинова первой сообщила журналистка Божена Рынска на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал". "Муж Назимовой – мечта любой длинноногой красотки, самый что ни на есть мужчина-приз. Богат, умен, привлекателен, остроумен. Высокоранговый, как говорят пикаперы. Вот уже 10 лет подряд влюблен в свою жену Альбину. Альбина финансово состоятельна, реализовалась в профессии до того, как завоевала внимание... Пардон, до того, как ее завоевал нынешний муж Александр Русинов, гонщик и ресторатор", – объявила Божена.

Публикация от Альбина Назимова (@albinanazimova) Авг 9 2016 в 4:16 PDT

В прошлогоднем интервью Ксении Собчак Альбина Назимова призналась, что за деньги оформляет интерьер только нежилых помещений – ресторанов, клубов и прочее. А вот друзьям она помогает бесплатно. К слову, именно Альбина Назимова оформила дизайн квартиры ныне покойного искусствоведа и телеведущего Виталия Вульфа. Он настолько тепло относился к Альбине, что оставил ей внушительную часть наследства.