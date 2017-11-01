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Зарплата ушлой молодой жены Джигарханяна возмутила его друзей

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Виталина Цымбалюк-Романовская получала в три раза больше знаменитого мужа. Актер смотрел на это терпимо.
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В театре под руководством Армена Джигарханяна началась масштабная финансовая проверка. Оказалось, что Виталина Цымбалюк-Романовская, будучи на посту генерального директора, зарабатывала около 300 тысяч рублей в месяц. И это в учреждении, которое финансируется из бюджета Москвы.

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Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Когда сведения об этом вскрылись, возмущению сотрудников не было предела. Ведь актеры получают в разы меньше!

"Там вообще творилось с бухгалтерией что-то странное. В начале этого года Департамент культуры Москвы выделил театру порядка 100 миллионов рублей. До этого выделял 85 миллионов рублей в год. И при этом у театра долги по налогам, зарплату задерживали. Деньги куда-то улетучивались", – возмущается близкий друг артиста Артур Согомонян.

По его словам, большой вопрос, почему молодая жена получала больше знаменитого мужа. "Не удивлюсь, если и своим родителям, которых она приняла на работу в театр, она положила зарплату выше, чем у Джигарханяна. Ее папа стал главным электриком, мама – главным художником по костюмам. Она ликвидировала должность худрука и сделала Армена Борисовича президентом – это наблюдательная должность, без фактической власти", – убежден Согомонян.

По его словам, сам актер, будучи основателем и худруком театра, получал в разы меньше – около 80 тысяч в месяц. "То, что Виталина пеклась о своем материальном положении... Армен Борисович смотрел на это терпимо. Говорил, мол, она приезжая, ей хочется иметь недвижимость здесь, понимаю..." – пояснил Артур в интервью "КП".

Автор: Иван Губкин1 ноября 2017, 19:10
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Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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